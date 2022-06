O clássico de ficção científica que todo mundo está vendo na Netflix

Você, provavelmente, já ouviu falar no filme Impacto Profundo. Lançado nos anos 90, o longa é considerado um dos “filmes de desastre” mais populares de todos os tempos. Após fazer muito sucesso em sua estreia original, a trama de ficção científica chegou ao catálogo brasileiro da Netflix, onde garantiu posições de destaque no Top 10.

Impacto Profundo – também encontrado na Netflix com o título original Deep Impact – é uma mistura de drama e ficção científica. O filme chegou aos cinemas em 1998, com Mimi Leder (O Pacificador) como diretora e roteiro de Bruce Joel Rubin (Ghost) e Michael Tolkin (Escape at Dannemora).

Em sua estreia original, Impacto Profundo garantiu uma sólida bilheteria de 350 milhões de dólares. Porém, dividiu a opinião da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, o longa tem apenas 45% de aprovação.

Na Netflix, Impacto Profundo parece ter conquistado o público brasileiro. Veja abaixo tudo sobre a trama e o elenco do longa.

Conheça a história de Impacto Profundo na Netflix

A premissa de Impacto Profundo é bastante simples: a humanidade tenta impedir a colisão de um enorme cometa com o planeta Terra.

“Uma rocha espacial de 10 km de largura está vindo em direção à Terra, ameaçando destruir o planeta. Agora cabe ao presidente dos EUA salvar o mundo”, afirma a sinopse oficial do filme de desastre na Netflix.

A trama de Impacto Profundo começa quando um astrônomo adolescente avista um objeto não identificado em rota de colisão com a Terra. À medida que o cometa se torna mais evidente, governos do mundo todo se preparam para o desastre.

Para salvar a humanidade, o governo dos Estados Unidos bola um plano inusitado: explodir a rocha cósmica antes que ela atinja a Terra.

A perigosa missão fica por conta do astronauta veterano Spurgeon ‘Fish’ Tanner e a equipe da nave espacial Messiah.

Elenco de Impacto Profundo tem astros de O Senhor dos Anéis e O Poderoso Chefão

O elenco de Impacto Profundo é liderado por Robert Duvall como o astronauta Spurgeon ‘Fish’ Tanner.

Considerado um verdadeiro veterano de Hollywood, Robert Duvall é conhecido por sua performance na franquia O Poderoso Chefão, entre outros filmes de sucesso.

Téa Leoni, de Jurassic Park 3, interpreta Jenny Lerner, uma jornalista que descobre o plano do governo americano. Vanessa Redgrave (Desejo e Reparação) é Robin Lerner, a mãe da jornalista.

Morgan Freeman, famoso por filmes como Um Sonho de Liberdade, O Todo Poderoso, Truque de Mestre e muitos outros, vive o presidente americano Tom Beck.

Elijah Wood – o Frodo de O Senhor dos Anéis – completa o elenco principal de Impacto Profundo como o astrônomo adolescente Leo Biederman.

O elenco de Impacto Profundo conta também com Maximilian Schell (O Julgamento de Nuremberg), James Cromwell (American Horror Story), Leelee Sobieski (Joana D’Arc) e Blair Underwood (A Cidade dos Anjos).

Impacto Profundo está disponível na Netflix; veja abaixo o trailer.

