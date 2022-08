O drama romântico que todo mundo está assistindo na Netflix

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Continência ao Amor tem arrancado lágrimas até mesmo dos espectadores mais durões. Sucesso na plataforma, o drama romântico já aparece em posições de destaque no Top 10 de vários países, incluindo o Brasil.

Continência ao Amor – também encontrado com o título original Purple Hearts (Corações Púrpuras) é uma produção de Elizabeth Allen Rosenbaum. O filme é baseado no livro de mesmo nome, escrito por Tess Wakefield.

Embora esteja fazendo sucesso na Netflix, Continência ao Amor falhou em conquistar a crítica especializada. No Rotten Tomatoes, o filme tem apenas 30% de aprovação.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama de Continência ao Amor e o elenco do filme; confira.

Conheça a história emocionante de Continência ao Amor

Primeiramente, é importante explicar o que significa “Purple Hearts” o título original de Continência ao Amor.

No universo militar, o Coração Púrpura é uma condecoração dada pelo presidente dos Estados Unidos a todos os integrantes das Forças Armadas que são feridos ou morrem no serviço.

Mas afinal: como o termo de relaciona com a trama do longa? Para descobrir a resposta, você deve assistir ao novo romance da Netflix.

“Uma compositora musical e um militar prestes a ir para a guerra se casam por conveniência. Mas uma tragédia transforma esse relacionamento de fachada em realidade”, afirma a sinopse oficial de Continência ao Amor.

Continência ao Amor acompanha a história de dois jovens que não poderiam ser mais diferentes: a música Cassie Salazar e o soldado Luke Morrow.

Intrépida e ousada, Cassie trabalha em um bar californiano enquanto sonha em fazer sucesso na indústria musical. Luke, por sua vez, é um recruta da Marinha, que encontra conforto na rígida disciplina do serviço militar.

Após um encontro casual, Luke aceita se casar com Cassie, com o objetivo de ajudar a jovem a custear o tratamento do diabetes. Porém, após um acontecimento inesperado, a relação ganha contornos bem mais profundos.

Tudo sobre o elenco de Continência ao Amor

Na Netflix, o elenco de Continência do Amor é liderado por Sofia Carson e Nicholas Galitzine.

Sofia Carson vive a protagonista Cassie Salazar. Você, provavelmente, conhece a atriz por sua performance como Evie na franquia Descendentes, exibida pelo Disney Channel.

Nicholas Galitzine, o intérprete de Luke, é famoso por filmes como Cinderela, Duelo de Cordas e Derrubando Barreiras.

Chosen Jacobs, dos filmes de It: A Coisa, interpreta Frankie, um dos melhores amigos de Luke e Cassie.

John Harlan Kim (The Librarians) é Toby, o dono de uma gravadora na qual Cassie deseja iniciar sua carreira musical.

Kat Cunning (Gatunas) vive Nora, a melhor amiga de Cassie. Linden Ashby (Teen Wolf) completa o elenco principal de Continência ao Amor como Jacob Morrow, o pai de Luke.

O elenco de Continência ao Amor conta também com Anthony Ippolito (Grand Army), Scott Deckert (Venom), Sarah Rich (#Like) e Loren Escandon (Gentefied).

Continência ao Amor está disponível na Netflix.

