O empolgante filme de ação que todo mundo está vendo na Netflix

A Netflix lançou mais um filme de ação em seu catálogo, com muita briga e tiros, e que todo mundo está vendo no streaming.

“Depois de limpar seu nome, o mecânico Lino tem apenas um objetivo: se vingar dos policiais corruptos que mataram seu irmão e mentor”, diz a sinopse oficial do filme.

O longa-metragem lançado no dia 10 de novembro deste ano, é uma sequência de outro, que também está na Netflix e estreou em 2020.

A direção do filme fica com Guillaume Pierret, que também é o roteirista. O diretor ainda comandou o primeiro longa-metragem, onde também auxiliou no roteiro.

O elenco conta com Alban Lenoir (Lino), Stéfi Celma (Julia), Sébastian Lalanne (Marco), Diego Martín (Alvaro), entre outros nomes.

Bala Perdida 2 está no top 10 da Netflix

Bala Perdida 2 é o novo sucesso da Netflix, que atualmente está no segundo lugar no top 10 do streaming, apenas atrás de Uma Quedinha de Natal.

O filme desbancou Medieval, outro sucesso na plataforma, e originais da Netflix como Enola Holmes 2, Depois do Universo e O Enfermeiro da Noite.

No Rotten Tomatoes, Bala Perdida 2 não computou nenhuma crítica dos críticos e nem mesmo do público, embora o primeiro filme possa fornecer um horizonte do que esperar.

O primeiro longa-metragem é avaliado em 78% com apenas nove comentários dos críticos, enquanto a audiência do público está em 53%.

Bala Perdida 2 está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.