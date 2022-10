O Enfermeiro da Noite: Onde está a Amy da vida real agora

Alerta de spoilers

O Enfermeiro da Noite traz a chocante história do serial killer Charles Cullen e da sua colega de profissão, Amy Loughren, que foi instrumental na captura dele. Mas onde está a Amy da vida real agora? Vamos ver.

“Uma enfermeira sobrecarregada faz amizade com um novo colega no trabalho. Até que uma morte inesperada a faz enxergá-lo de outra forma”, afirma a sinopse oficial de O Enfermeiro da Noite.

Além de Jessica Chastain (Os Olhos de Tammy Faye) e Eddie Redmayne (Animais Fantásticos), o elenco de O Enfermeiro da Noite conta com Malik Yoba (Designated Survivor), Nnamdi Asomugha (Leverage), Noah Emmerich (The Americans) e Kim Dickens (Fear the Walking Dead).

Tal qual no filme da Netflix, Amy foi importantíssima na captura de Charles. Felizmente, ela parece estar levando uma boa vida agora.

O longa-metragem chega a abordar a condição cardíaca de Amy, mas ela conseguiu se curar disso por meio de cirurgia.

Na vida real, Amy tinha um problema cardíaco, mas não era tão grave quanto foi retratado no filme. Seu coração agora está bem após uma cirurgia cardíaca experimental há 18 anos.

Onde está Amy Loughren agora?

Como dito no final de O Enfermeiro da Noite, a verdadeira Amy Loughren mora na Flórida com suas filhas e netas.

Amy deixou seu emprego como enfermeira em 2003 após a prisão de Cullen, pois queria entender mais sobre si mesma e como conseguiu estar tão perto de um assassino.

Ela agora é mestre de reiki, hipnoterapeuta, instrutora de meditação e leitora de linguagem cristalina.

Pelo que vemos em seu Instagram, ela parece ter viajado pelo mundo, postando fotos da França, Itália, Suíça e Costa Rica nos últimos dois anos.

Amy esteve um pouco envolvida na produção do filme, tendo se encontrado com o diretor para almoçar antes mesmo do início da produção, a fim de confirmar as verdadeiras partes da história.

Ela viu O Enfermeiro da Noite e disse que, ao assisti-lo, conseguiu se orgulhar do que fez todos aqueles anos atrás: “Apareci como mãe. Apareci como enfermeira. Apareci como amiga. A única razão pela qual Charlie ainda não está assassinando é por causa da minha amizade com ele”, disse ela à People .

Amy também estrelará o documentário sobre o caso, que vai ao ar na Netflix a partir de 11 de novembro.

O Enfermeiro da Noite está disponível na Netflix.

