O épico indiano que todo mundo está vendo na Netflix

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, o filme indiano RRR: Revolta, Rebelião, Revolução se tornou um inesperado sucesso na plataforma. Desde sua estreia, o longa galgou inúmeras posições no ranking do streaming e garantiu posições de destaque no Top 10 de vários países, incluindo o Brasil.

Com mais de 3 horas de duração, o épico RRR é uma produção de S.S. Rajamouli, com roteiro de V. Vijayendra Prasad.

Em sua estreia original, ocorrida em março de 2022, o longa quebrou recordes de bilheteria. Na época, ele foi considerado o terceiro filme indiano mais lucrativo de todos os tempos. RRR também recebeu grandes elogios da crítica especializada.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a história épica e o elenco de RRR: Revolta, Rebelião, Revolução na Netflix.

Conheça a história emocionante de RRR: Revolta, Rebelião, Revolução na Netflix

No Brasil, RRR garantiu a 7ª posição no Top 10 da plataforma, superando filmes como Jack Reacher, de Tom Cruise.

O longa apresenta uma história fictícia sobre dois revolucionários indianos que lutam contra a opressão britânica.

“Um guerreiro corajoso em uma missão perigosa encontra um policial durão que serve ao exército britânico nesta saga épica ambientada na Índia pré-independência”, afirma a sinopse oficial de RRR na Netflix.

Ambientado nos anos 1920, o longa traça um interessante panorama sobre a luta pela independência indiana. Vale lembrar que a Índia só se libertou do controle da Inglaterra em 15 de agosto de 1947.

Narrado na linguagem telugu, RRR é chamado de “um dos filmes de ação mais inventivos do cinema indiano”.

Embora RRR conte uma história fictícia, os protagonistas Komaram Bheem e Alluri Sitarama Raju são baseados em figuras da vida real.

O longa faz um ótimo trabalho ao abordar como a luta pela independência da Índia se tornou o maior desejo de Bheem e Raju.

Dessa forma, fãs podem esperar por intensas sequências de ação, excelentes efeitos especiais, momentos de grande emoção e um final de tirar o fôlego.

O elenco de RRR: Revolta, Rebelião, Revolução é liderado por N. T. Rama Rao Jr. (Aluno N. 1) e Ram Charan (Chirutha) como os protagonistas Komaram Bheem e Alluri Sitarama Raju.

Ali Bhatt (Dear Zindagi) interpreta Sita, a prima e noiva de Raju. Shriya Saran (Ishtam) vive Sarojini, a mãe do personagem.

O ator irlandês Ray Stevenson, da série Star Wars: Rebels, completa o elenco principal de RRR como o Governador Scott Buxton.

Também integram o elenco de RRR os atores Spandan Chaturvedi (Udaan), Samuthirakani (Oppam), Alison Doody (007: Na Mira dos Assassinos) e Olivia Morris (Hotel Portofino).

RRR: Revolta, Rebelião, Revolução já está disponível na Netflix. Confira abaixo o trailer do longa.

