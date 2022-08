O Exorcista: Atriz revela por que retornou para o reboot

Uma das atrizes do filme original de O Exorcista revelou por que aceitou retornar para o reboot.

Ellen Burstyn, do primeiro longa-metragem lançado em 1973, gravou cenas em segredo para uma nova trilogia que está sendo planejada.

A estrela revelou que a produção ofereceu muito dinheiro para ela, e depois a atriz recusar, dobraram a oferta. Burstyn aceitou, mas deu seu preço final: um programa de bolsas de estudo para jovens atores (via ScreenRant).

“Você sabe, o que aconteceu foi que eu recusei muitas versões de O Exorcista 2. Eu disse não todas as vezes. Desta vez eles me ofereceram um monte de dinheiro e eu ainda disse não. E então eles me surpreenderam e eles voltou e disse: “Dobramos a oferta”. Eu disse: ‘Ok, deixe-me pensar sobre isso'”, disse ela.

“O próximo pensamento que me veio à mente foi: ‘Meu preço é um programa de bolsas de estudo para estudantes talentosos em nosso programa de mestrado na Pace University'”, comentou a atriz. “Então eu voltei e aumentei e acabei conseguindo o que eu queria. E eu tenho um programa de bolsas para jovens atores.”

A volta da franquia de terror

O reboot de O Exorcista terá direção de David Gordon Green, o mesmo diretor de Halloween de 2018. O terror recebeu elogios por resgatar a franquia no cinema.

O Exorcista é um grande clássico do terror dos anos 70. Após se tornar uma franquia, recebeu várias sequências, mas sem o mesmo impacto do original.

O reboot de O Exorcista chegará aos cinemas em 13 de outubro de 2023.

