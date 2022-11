O filme natalino com astro de This Is Us que todo mundo está vendo na Netflix

A Netflix não está poupando esforços quando o assunto é Natal. A gigante do streaming acrescentou mais um filme natalino ao seu catálogo, dessa vez com astro de Smallville e This Is Us.

“Ao voltar para casa no Natal para resolver uma herança, o autor best-seller Jake Turner (Justin Hartley) encontra um diário que pode guardar segredos seus e de Rachel (Barrett Doss), uma jovem com uma missão misteriosa. Juntos, eles embarcam em uma jornada para confrontar o passado e descobrir um futuro surpreendente”, diz a sinopse oficial.

Continua depois da publicidade

A obra conta com Justin Hartley (This Is Us) e Barrett Doss ( Station 19 ) nos papéis principais. Esses dois têm muitos problemas para resolver e se relacionar – e sabendo como esses filmes vão, eles provavelmente encontrarão o amor ao longo do caminho.

Na trama, acompanhamos Jake Turner, um romancista best-seller que é extraordinariamente bonito, como é comentado várias vezes ao longo do filme.

Quando Jake descobre que de repente se tornou o executor dos bens de sua falecida mãe, ele é forçado a voltar para sua cidade natal, resolver os assuntos dela e reconciliar seus próprios problemas (se puder).

Ele não é a única pessoa rondando a casa de sua mãe, no entanto. Uma mulher misteriosa, Rachel Campbell (Barrett Doss), aparece dizendo que seus papéis de adoção a levaram a este endereço – e que sua mãe trabalhava naquela casa como babá.

O Diário de Noel faz sucesso na Netflix

Trata-se de O Diário de Noel, que faz o espectador sentir todos os tipos de emoções. Há algumas risadas aqui e ali, bem como alguns momentos alegres entre Jake e sua vizinha Ellie.

Existem também alguns grandes momentos catárticos que nos fazem pegar os lenços como um episódio de This Is Us.

Atualmente, ele está em primeiro lugar dentre os dez filmes mais vistos da Netflix, superando obras como Terra dos Sonhos e O Milagre, que também fazem sucesso na plataforma.

Dito isso, caso esteja em busca de um filme natalino com bastante drama e romance, essa pode ser uma boa pedida.

O Diário de Noel está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.