O filme que você precisa assistir depois de Doutor Estranho 2

Nem todo mundo está gostando de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), o mais novo lançamento do Marvel Studios.

É claro que é sempre impossível agradar todo mundo, mas, ainda assim, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) está se provando mais divisivo do que a maioria das produções da Marvel.

Isso talvez possa ser explicado pelas absurdas expectativas do público, sem mencionar que o roteiro também recebeu algumas críticas.

Mas, muitos concordam que existe um destaque muito positivo em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2): a direção de Sam Raimi.

Mesmo com limitações, o diretor consegue entregar uma abordagem criativa e um tanto maluca, com mais terror do que os fãs da Marvel estão acostumados.

Se você gostou disso em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), é um bom momento para assistir Uma Noite Alucinante 2, ou Evil Dead 2, que também teve direção de Sam Raimi.

O grande clássico de Sam Raimi

No enredo de Uma Noite Alucinante 2, Bruce Campbell retorna como Ash Williams para lutar contra fantasmas, demônios e espíritos malignos da maneira que apenas ele consegue.

É claro que também vale a pena assistir ao primeiro Uma Noite Alucinante, mas é nessa sequência que Sam Raimi abraça a diversão do trash, fazendo o público rir e levar sustos.

Misturando comédia e terror, Uma Noite Alucinante 2 apresenta uma história bastante parecida com o primeiro Uma Noite Alucinante, mas com uma abordagem com a qual o diretor parece estar muito mais livre.

A sequência teve uma ótima recepção com o público e com a crítica, sendo lembrada, hoje em dia, como uma das melhores misturas de terror e comédia do cinema.

É evidente que esse trabalho de Sam Raimi teve algum impacto em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), mesmo que ele também tivesse que agradar os executivos da Marvel e da Disney.

Infelizmente, Uma Noite Alucinante 2 não está, no momento, disponível em nenhum dos principais serviços de streaming, mas você pode assistir através de aluguel digital.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura já está disponível no Disney+.

