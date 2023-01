O Menu: Explicamos o final do terror com astro de Harry Potter

Alerta de spoilers

O Menu, novo filme de comédia e terror estrelado por Ralph Fiennes (Harry Potter) e Anya Taylor-Joy (A Bruxa) chegou ao Star+. O filme vem sendo muito elogiado, tecendo críticas à alta sociedade e à cultura gastronômica da contemporaneidade. Dito isso, vamos mergulhar em seu desfecho.

Neste novo filme, Taylor-Joy e Nicholas Hoult dão vida a um casal, que viaja para uma ilha a fim de comer no famoso e exclusivo restaurante exclusivo. O chef (interpretado por Ralph Fiennes, de Harry Potter) prepara um cardápio “com algumas surpresas chocantes”, segundo a sinopse oficial.

O Menu é dirigido por Mark Mylod (Succession, Game of Thrones) que, segundo os chefes de produção de filmes da Searchlight, DanTram Nguyen e Katie Goodson-Thomas, “tem um olho afiado para o humor subversivo e um estilo visual afiado que dá vida à sagacidade amarga deste roteiro fantástico escrito por Seth e Will”.

“Este projeto é o próximo nível em todos os sentidos, e mal podemos esperar para ver o que Mark, Hyperobject e esse incrível conjunto e equipe servirão ao público no próximo ano”, encerram.

Explicamos o final de O Menu

A comédia de humor ácido critica a cultura gastronômica ao mesmo tempo em que entrega uma trama emocionante que é ao mesmo tempo lógica e absurda.

À medida que os ricos clientes do restaurante se movem pelos pratos de sua refeição, que foram todos cuidadosamente preparados pelo chef Julian Slowik (Ralph Fiennes, Voldemort na franquia Harry Potter) e sua equipe, eles começam a perceber que nem tudo está bem.

As pessoas começam a morrer e, eventualmente, fica claro que Slowik pretende matar a si mesmo, toda a sua equipe e todos os seus clientes.

Há apenas um problema em seu plano: Margot (Anya Taylor-Joy), uma cliente que Slowik não planejou. Margot é uma prostituta que foi contratada por Tyler (Nicholas Hoult), um dos outros clientes, porque sua namorada terminou com ele.

Tyler sabia que todos morreriam no final da refeição, mas ele estava tão desesperado para experimentar a comida de Slowik que ele foi de qualquer maneira, e contratou Margot porque sabia que Slowik não o levaria sozinho.

Margot não faz parte do plano de Slowik, então ele lhe dá uma escolha: ela pode se juntar aos funcionarios ou ficar com os clientes.

Ela acaba se juntando aos funcionários, mas usa um raro momento sozinha para pedir ajuda. Slowik planejou essa eventualidade, no entanto, e então ela percebe que está presa.

O Menu conta com elenco estelar

Margot escapa

Nesse ponto, Margot percebe o que ela tem que fazer, e o que nenhum convidado fez com Slowik em muito tempo: ela decide mandar a comida de volta. Ela diz a ele que não está satisfeita com seus pratos intelectuais e não sente nenhum amor vindo de sua comida.

Como substituto, ela pede um cheeseburger simples depois de ter visto uma foto de Slowik virando hambúrgueres quando jovem nos anos 1990.

Ele faz o hambúrguer, e ela dá apenas uma mordida. Então, ela pergunta se pode levar o resto para viagem, e ele aceita.

Ela abre caminho para fora da ilha enquanto Slowik prepara seu prato final com o resto dos convidados, que tiveram seus destinos selados, pelo menos na mente de Slowik.

Enquanto Margot pega um barco de volta ao continente, vemos Slowik e sua equipe preparando a sobremesa.

Os clientes estão vestidos com chocolate e marshmallows, e todo o restaurante é incendiado. Margot, por sua vez, chega ao continente e come o resto de seu hambúrguer.

Nos momentos finais do filme, ele enfatiza que Slowik, apesar de toda a sua retidão moral, está tão quebrado quanto seus clientes. Eles foram arruinados por uma cultura que ama comida por todas as razões erradas, e a única maneira de escapar é não entrar no jogo. A comida deve trazer alegria, e quando tudo o que você faz é pensar em como torná-la inteligente, você perde a alegria completamente.

O Menu está disponível no Star+.

