O Paciente Perdido: Explicamos o final do filme da Netflix

O Paciente Perdido tem dado o que falar na Netflix. O filme rapidamente entrou para a lista dos 10 mais assistidos na plataforma de streaming. Dito isso, vamos mergulhar na história do longa-metragem e em seu desfecho.

Quando um homem acorda de um coma após três anos, ele é forçado a relembrar as memórias que ele havia enterrado profundamente. O Paciente Perdido é sobre Thomas Grimaud, que perdeu toda a sua família em uma única noite.

Ele foi encontrado esfaqueado no estômago, mas conseguiu sobreviver. Ele parece ser a única esperança para entender o que levou à morte dos familiares. Thomas luta para encontrar memórias traumáticas e costuma ser visitado por uma pessoa com roupas pretas com capuz.

Ele acredita que essa pessoa é responsável pela morte de sua família, mas quem é essa pessoa exatamente? Thomas pode confiar na equipe do hospital para protegê-lo do desconhecido?

A história de O Paciente Perdido

Os corpos da família Grimaud foram encontrados uma manhã quando uma criança jogou uma bola em sua propriedade. Fazia três anos desde o incidente, e Thomas Grimaud recuperou a consciência.

À noite, ele viu o homem de preto se aproximar de sua cama e atacá-lo. Ele inicialmente tentou se defender, mas logo desistiu. Anna Kieffer o cumprimentou na manhã seguinte; ela era a terapeuta encarregada de estudar seu caso.

Enquanto Thomas estava confiante de que havia sido atacado na noite anterior, Anna explicou que ele havia sofrido um ataque de pânico. Ela o lembrou que, três anos atrás, seus pais, Betty e Marc, foram mortos a tiros, junto com seu primo, Dylan, que foi baleado e estrangulado até a morte.

Thomas foi esfaqueado na barriga e foi descoberto à beira da morte. Além do homem de preto, Thomas lembrou-se de sua irmã, Laura. Ela era muito querida por ele, e ele estava curioso para descobrir o que havia acontecido com ela.

Embora ele acreditasse que a irmã estava com ele na noite do assassinato, ela não foi encontrada com o resto da família. Anna explicou que havia desaparecido e esperava que Thomas a ajudasse a juntar as peças do quebra-cabeças.

Thomas lembrou-se da casa em que moravam e do quarto que ficava vazio o tempo todo. Da janela da sala, ele viu a pessoa de preto.

Ele lembrou que ele e sua irmã haviam presenteado a mãe com uma pulseira, mas ela não gostou muito do presente. Naquela noite, durante o jantar, o telefone não parava de tocar e o cachorro do vizinho latia sem parar.

Mais tarde, ficamos sabendo que o amante de sua mãe ligaria para o número da casa deles, embora o relacionamento parecesse acabado, e Betty pediu que ele não ligasse para ela.

Depois, quando Laura e Thomas caminhavam pela entrada da garagem, encontraram um homem encapuzado, que parecia ser o ex-amante de sua mãe. Quando voltaram para casa, Laura apresentava ferimentos na testa.

Não é revelado como ela foi ferida e ela não compartilhou o motivo com os pais. Thomas não se lembrava do que havia acontecido naquela noite, mas acreditava que o amante de sua mãe era de alguma forma responsável pelo que havia acontecido com Laura.

Enquanto isso, ele fez amizade com um paciente, Bastien, que perdeu seus pais em um acidente de carro e Thomas sentiu uma conexão com ele. O passado ajudaria Thomas a se curar ou simplesmente tornaria sua vida pior do que antes?

Quem assassinou a família Grimaud?

Embora Thomas tivesse recuperado seus sentidos, os músculos de suas pernas ainda estavam fracos. Ele queria andar, mas lutou para fazê-lo.

Mas Thomas estava determinado a encontrar Laura e o responsável pelas mortes. Ele acreditava que a enfermeira que agiu de forma suspeita era responsável de alguma forma. A enfermeira frequentemente espreitava em seu quarto e tentava criar distância entre ele e Bastien.

Mas Anna explicou que ele estava misturando suas memórias e criando cenários que não ocorriam no passado. Ela queria que ele se lembrasse de seu relacionamento com seu primo, Dylan.

A mãe de Dylan o pressionou para ficar com a família Grimaud enquanto ela era tratada no hospital. Ela confiava neles para cuidar dele enquanto ela estava fora. Mas Laura não suportava Dylan, principalmente porque ele ousava entrar na sala que estava vazia.

Thomas ficou furioso quando Dylan propôs ficar no quarto vazio em vez do quarto do porão que ele dividia com Thomas.

Ele ficou particularmente perturbado com a forma como Dylan se tornou importante para sua mãe. Ele recebeu o amor e a atenção que Thomas desejava. Naquela noite, quando Dylan entrou no quarto, Laura revelou o motivo pelo qual o quarto do andar de cima estava vazio.

Ela acreditava que era porque uma arma estava guardada em uma caixa que estava guardada em um armário. Ela pensou que seu pai havia pegado a arma para se matar ou matar sua mãe e seu amante ou talvez toda a família. Laura tirou a bala da arma para garantir que isso nunca acontecesse.

Enquanto isso, Thomas começou a duvidar de Anna e da enfermeira. Ele acreditava que todos estavam conspirando contra ele e o manipulando. Anna tentou ganhar sua confiança discutindo como Laura sofria de problemas de comportamento e como ele se tornou um garoto violento por causa do distanciamento de seus pais.

Mas Thomas não estava pronto para enfrentar a verdade. Ele ficou fascinado por uma rachadura na parede; ele acreditava que Laura estava observando-o através da fenda. As paredes do hospital se transformaram nas paredes do quarto vazio, e ele tentou rasgar o papel de parede e descobrir o que seus pais escondiam.

Ele encontrou pinturas de uma sala de berçário e ficou traumatizado. Ele saiu correndo do quarto do hospital, mas o corredor tinha fotos e papel de parede de sua casa.

Ele, então entrou no quarto que estava vazio e viu seus pais aplicarem o papel de parede enquanto ele estava deitado no berço. Seus pais estavam visivelmente irritados com as lamúrias de Thomas e careciam da afeição paterna que se esperaria.

Embora quisesse ficar com Laura, ele se lembrava de ter visitado o túmulo dela com sua mãe quando era um garotinho. É finalmente revelado que Laura faleceu quando ela tinha apenas quatro anos. A morte de sua filha afetou Betty e Marc a ponto de Marc manter uma arma à mão.

O trauma deles tornou difícil para eles cuidarem de Thomas e eles o negligenciaram. Incapaz de entender o que seus pais estavam passando e a falta geral de afeto durante seus anos de infância levaram ao comportamento agressivo de Thomas.

Ele era um garoto violento, e talvez sua violência fosse uma forma de chamar a atenção deles. Ele se lembra de ter ferido sua mãe quando a forçava a ficar em casa.

Thomas se imaginava sendo Laura e ele mesmo. Laura era seu eu violento, aquele com problemas de comportamento. Quando imaginava uma garota olhando para ele, acreditava que ela estava olhando para Laura (ou seja, seu lado violento). Ele estava convencido de que a garota queria que ele fosse agressivo, mas ela ficou enojada com o comportamento dele e fugiu.

Ele protegia Laura, o que significava que protegia sua personalidade perversa. Mesmo o ato violento que ele cometeu não foi algo que ele fez, mas algo que Laura fez.

Ele se dissociou da culpa de seus atos com a ajuda de Laura. Ele foi o responsável por atacar o ex-amante de sua mãe e foi ele quem discutiu a arma com Dylan. Ele perdeu a calma no momento em que viu Dylan no quarto de sua irmã.

Dylan uma vez reclamou do latido do cachorro do vizinho e, no momento em que soube que o cachorro havia sido morto, informou a Betty e Marc que Thomas era o responsável por isso.

Embora Thomas negasse a acusação, seus pais decidiram permitir que Dylan ficasse em um quarto separado. O fato de seus pais confiarem em Dylan em vez dele o enfureceu.

Naquela noite, Thomas decidiu matar sua família. Thomas carregou a arma com as balas que mantinha escondidas e atirou na cabeça do pai e depois na barriga da mãe. Ele queria atirar na boca de Dylan, mas se sentiu fraco quando implorou por sua vida.

Mas ele imediatamente atirou em sua barriga e depois o estrangulou até a morte. Ele saiu de casa vestindo uma jaqueta preta com capuz, mas depois de passar pela entrada da garagem, algo o dominou e ele voltou correndo para casa. Ele simpatizava com a morte de seu pai e decidiu se esfaquear.

Thomas tentou se absolver de seus pecados culpando o homem de jaqueta preta pelas mortes. Ele se convenceu de que Laura estava com ele naquela noite, mas havia desaparecido durante o assassinato.

O final de O Paciente Perdido explicado

Anna estava interessada em analisar o processo de pensamento de Thomas e foi por isso que ela não revelou a morte de sua irmã para ele. Laura morreu antes mesmo de Thomas nascer. Ela morreu em um acidente de carro, o que explica por que sua mãe ficou abalada quando estava prestes a atropelar uma garota enquanto dirigia. Também explica por que não havia fotos de Thomas depois que ele nasceu no álbum de sua tia.

Como Thomas sempre imaginou que Laura estava ao seu lado, seus pais talvez nunca tenham compartilhado nenhuma foto dele, ou pode ser por negligência deles que nunca pensaram em enviar a foto de Thomas para seus parentes. Como eles lutaram para lidar com a perda, eles nunca poderiam proporcionar a Thomas uma infância normal.

Embora Thomas não tivesse passado muito tempo com Laura, de alguma forma ele se sentia profundamente ligado a ela. Ele a usou como um mecanismo de enfrentamento para lidar com seus pais.

Ao manter Laura viva, Anna queria entender como ele usou Laura para superar sua culpa e se ele sabia do crime que havia cometido. Mas muitos não concordaram com seus métodos, incluindo uma enfermeira que trabalhava no hospital.

A enfermeira acreditava que Thomas precisava saber que ele era o responsável pela morte de sua família no momento em que recuperasse a consciência, em vez de alimentar seus delírios. Mas Anna sabia que Thomas merecia tratamento; não importa o que aconteça, ele não cometeu o crime em uma mente sã.

Thomas estava frio quando cometeu os assassinatos, mas depois de sair de casa, percebeu o que havia feito. Ao cometer os assassinatos, ele não era Thomas com empatia; ele havia se tornado Laura, aquela que nunca teve medo de cometer crimes.

Talvez ele tenha percebido que havia se tornado um monstro e estava cansado de viver consigo mesmo, por isso tentou se suicidar. Após sair do coma, ele acreditou na história em que foi vítima do crime cometido pelo homem de preto.

Era sua maneira de se proteger da culpa avassaladora. Ficamos sabendo que a mulher que Thomas imaginava ser, Laura, era uma personalidade da televisão, imagem com a qual ele se deparava com frequência.

O Paciente Perdido lança luz sobre a questão de uma pessoa mentalmente instável ser punida pelo crime que cometeu. Enquanto muitos acreditam que esses criminosos devem ser executados, os especialistas em saúde mental consideram que eles devem receber tratamento, por isso a saúde mental dos criminosos é avaliada antes de declarar sua sentença.

