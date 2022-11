Os lançamentos da semana (21 a 27 de novembro) na Netflix

A Netflix divulgou a lista de lançamentos da semana de 21 a 27 de novembro de 2022 e há muitas novidades chegando à plataforma de streaming.

Os maiores destaques são Wandinha, série do diretor de Batman, Tim Burton, e a terceira temporada de Sangue e Água.

Dito isso, sem mais delongas, confira abaixo tudo que chega à Netflix na semana de 21 a 27 de novembro – ao menos o que foi divulgado até agora, visto que mais coisas estrearão, mas ainda não ganharam data.

My Little Pony: Deixe sua Marca – Capítulo 3 (21/11/2022)

Chegou a hora de fazer desejos! Será que os pôneis vão conseguir celebrar as tradições natalinas e ainda voltar a tempo de trocar presentes?

StoryBots: Hora da Resposta – Temporada 1 (21/11/2022)

Nesta série infantil educativa, um grupo de Bots que vive no mundo por trás as telas procura resposta para as perguntas de crianças e celebridades.

Mistérios Animais (21/11/2022)

Os agentes especiais Sam e Kit viajam pelo mundo para investigar fatos científicos e desvendar mistérios do mundo animal usando gadgets maneiros.

Enigmas do Universo (22/11/2022)

Esta impressionante série documental conta a incrível história do universo ao longo de bilhões de anos e sua relação direta com a vida na Terra.

Trevor Noah: Vai Encarar? (22/11/2022)

O comediante vencedor do Emmy® Trevor Noah faz piada sobre aprender alemão, falar mal dos mortos, filmes de terror, pedir comida indiana na Escócia e muito mais.

Wandinha (23/11/2022)

Inteligente, sarcástica e meio morta por dentro, Wandinha Addams investiga uma onda de assassinatos e aproveita para fazer novos amigos e inimigos na Escola Nunca Mais.

As Nadadoras (23/11/2022)

Cheias de coragem, duas jovens irmãs saem da Síria devastada pela guerra e embarcam em uma viagem arriscada rumo às Olimpíadas do Rio em 2016.

O Bom Garoto (23/11/2022)

Chema tem uma missão: conquistar Claudia, a novata da escola, e perder a virgindade. Será que ele consegue realizar esse sonho antes da formatura?

Plano de Aula (23/11/2022)

Um ex-policial vai trabalhar em uma escola para investigar a gangue que ele acredita ser responsável pela morte do melhor amigo.

Canto para Não Chorar: Arelys Henao (23/11/2022)

Ao som da música popular colombiana, este drama inspirado na vida de Arelys Henao traz a jovem cantora lutando contra tudo e contra todos para seguir a carreira musical.

Nosso Natal na Fazenda (23/11/2022)

Depois de herdar uma fazenda, um pai viúvo tenta se adaptar à vida no interior. Seus filhos, enquanto isso, criam um plano para ficar lá para sempre.

Sexo, Sangue & Realeza (23/11/2022)

Esta série investiga as vidas dos monarcas mais perigosos, sensuais e icônicos da história, revisitando todos os dramas e escândalos da monarquia britânica.

Na Rota do Taco: Volume 3 (23/11/2022)

Os tacos são cercados de histórias longas, deliciosas e desconhecidas. Mergulhe nessa aventura alimentar de dar água na boca.

O Diário de Noel (24/11/2022)

Um escritor vai passar o Natal na casa onde cresceu e acaba cruzando o caminho de uma mulher em busca de sua mãe biológica.

First Love (24/11/2022)

Jovens, livres e apaixonados. Quando adolescentes, eles vivam sem preocupações. Mas na vida adulta, parece que algo importante se perdeu.

Eike: Tudo ou Nada (24/11/2022)

Esta dramatização mostra a vida intensa de Eike Batista durante a fundação da petroleira OGX e a ascensão e queda meteórica do seu império.

Sangue e Água: Temporada 3 (25/11/2022)

É um novo ano letivo no Colégio Parkhurst. Puleng e Fiks buscam uma pessoa querida desaparecida, mas sua perseverança pode colocá-las em perigo.

Ghislaine Maxwell: Poder e Perversão (25/11/2022)

Este documentário mostra as histórias das sobreviventes e o julgamento por tráfico sexual de Ghislaine Maxwell, socialite e cúmplice de Jeffrey Epstein.

O Paciente Perdido (25/11/2022)

Um jovem acorda do coma sem se lembrar da noite em que toda a família foi assassinada. Para tentar descobrir o que aconteceu, ele vai contar com a ajuda de uma psicóloga.

O Melhor da Coreia (25/11/2022)

Nesta competição, celebridades visitam mestres da cultura tradicional coreana para experimentar diferentes trabalhos e tentar conquistar o título de O Melhor.

O Que Aconteceu ao Rei dos Golfinhos? (25/11/2022)

Este documentário retrata a carreira do espanhol José Luis Barbero, um renomado treinador de golfinhos que morreu tragicamente em 2015.

Proteção e Ordem: O Capítulo de Bihar – Temporada 1 (25/11/2022)

Determinado a capturar um criminoso implacável, um policial se embrenha em um submundo tomado pela corrupção e acaba envolvido em uma perseguição mortal.

Thomas e Seus Amigos: O Mistério da Montanha da Vista (25/11/2022)

Thomas e Percy se assustam com um barulho suspeito e partem em uma aventura para descobrir os segredos da mina da Montanha da Vista.

Maternidade (26/11/2022)

Uma mulher engravida no auge da carreira. Após o nascimento do bebê, ela vai para um centro de cuidados pós-parto onde enfrenta julgamento e faz amizades.

