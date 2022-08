O Predador: A Caçada terá sequência? Diretor responde

O diretor de O Predador: A Caçada, Dan Trachtenberg, revelou se uma sequência será possível.

Sucesso no Star+, o prelúdio da franquia O Predador, iniciada em 1987, tinha o astro Arnold Schwarzenegger liderando o elenco.

Agora, a franquia foi revitalizada com Amber Midthunder, com Trachtenberg na direção, pode ter um futuro promissor. O cineasta abordou sobre uma possível sequência (via ScreenRant).

“O nerd em mim olhava tão à frente, tanto quanto podia olhar, antes de começarmos a escrever este filme, mas o adulto em mim disse: ‘Tente fazer o melhor filme possível, imediatamente”, disse o diretor.

“Eu amo que o que teria sido uma cena pós-créditos em outros filmes, é uma sequência animada do título final em nosso filme. Nossos títulos finais ainda estão contando histórias”, comentou ele.

Prey serve como prelúdio de O Predador

Filme elogiado

O Predador: A Caçada vem recebendo elogios da crítica e do público. Apesar de simples, a premissa é bastante criativa.

A franquia do Predador teve os seus altos e baixos no cinema, mas O Predador: A Caçada pode, finalmente, ser o retorno à boa forma.

O Predador: A Caçada está agora disponível no Star+.

