O que é SABER? Explicamos a estação espacial do trailer de As Marvels

A Disney finalmente divulgou o teaser trailer de As Marvels (The Marvels). Nele, vemos uma estação espacial da SABER. Vamos ver o que é essa organização.

“Carol Danvers, também conhecida como Capitã Marvel, recuperou sua identidade dos tirânicos Krees e se vingou da Inteligência Suprema. Mas as consequências não intencionais levam Carol a carregar o fardo de um universo desestabilizado”, diz a sinopse do filme.

Continua depois da publicidade

“Quando seus deveres a enviam para um buraco de minhoca anômalo ligado a um revolucionário Kree, seus poderes se confundem com os da sua superfã de Jersey City, Kamala Khan, também conhecida como Ms. Marvel, e a sobrinha distante de Carol, a capitã Monica Rambeau. Juntas, esse trio improvável deve se unir e aprender a trabalhar em conjunto para salvar o universo como As Marvels”, conclui a sinopse.

O filme é dirigido por Nia DaCosta a partir de um roteiro de Megan McDonnell, e estrelado por Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris.

Mostramos, abaixo, o que é a SABER e qual a função dela no MCU. Confira!

O que é a SABER

Capitã Marvel estabeleceu que Nick Fury estava preparando a Terra para uma invasão alienígena muito antes de Thor chegar ao planeta.

Agora, As Marvels revela uma nova organização espacial do MCU com a qual Nick Fury e Monica Rambeau estão um pouco envolvidos, a SABER.

Anteriormente, Monica Rambeau havia aparecido em WandaVision trabalhando com a SWORD, e não havia nenhuma conexão estabelecida entre ela e Fury.

É importante notar que não existe uma organização conhecida como SABER nos quadrinhos da Marvel.

É curioso, no entanto, ter uma nova organização espacial logo após SWORD ser indicada na cena pós-créditos de Longe de Casa e retornado em WandaVision.

Nos quadrinhos, a SWORD é responsável por proteger a Terra de tudo o que vem de fora do planeta – ou seja, ameaças extraterrestres e interdimensionais.

Enquanto a SHIELD é projetada para proteger a Terra de si mesma, a SWORD funciona como uma primeira linha de defesa contra ameaças desconhecidas do espaço, que muitas vezes vêm à Terra em busca de uma luta.

A SABER de As Marvels tem pelo menos uma estação espacial, e seus agentes estão explorando uma anomalia fora da Terra.

A SABER pode estar substituindo o SWORD no MCU, ou ser uma subdivisão dela. Vale apontar que a SWORD causou problemas em WandaVision, tentando criar um novo Visão. Pode ser que essa divisão seja descontinuada.

Em todo caso, o que parece ser garantido é que a SABER foca em proteger a Terra de forças externas. Quais as outras funções dela, veremos quando o filme chegar aos cinemas. É possível que ela seja também abordada em Invasão Secreta, que ganhou um trailer recentemente.

As Marvels chega aos cinemas brasileiros em 9 de novembro. Veja as maiores revelações do trailer, aqui.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.