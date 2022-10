O romance coreano que todo mundo está vendo na Netflix

Se você gosta de filmes nostálgicos e K-dramas sobre amizade, primeiro amor e primeiras decepções, então esse filme que acaba de chegar na Netflix é perfeito pra você.

O romance adolescente ocupa hoje o 6º lugar do Top10 de filmes da Netflix Brasil, e seu sucesso com o público se espelha na boa nota 7,3 que o filme tem no IMDb.

Além de atrair os corações apaixonados, o longa também atrai os mais nostálgicos do público, por se passar no final dos anos 1990.

Mas não se preocupe, porque, enquanto a nostalgia é o plano de fundo para temas de romance, intriga e amizade que vão agradas à todos os públicos, mesmo os que não viveram nessa época.

Então pega sua caixa de lencinhos e vem saber mais sobre este filme da Netflix.

A história de Garota do Século 20, da Netflix

O assunto aqui é o filme coreano Garota do Século 20, e é uma história emocionante de amor e amizade que está disponível na Netflix.

A sinopse oficial diz: “O ano é 1999 e uma adolescente começa a monitorar o garoto pelo qual a melhor amiga está apaixonada. Tudo vai bem até que um outro amor começa a dar as caras.”

O filme é realmente bem localizado no tempo, cheio de aparelhos eletrônicos antigos, pessoas se comunicando por e-mail, fitas VHS. Essa localização também se dá na fotografia do filme, que passa essa energia de filme confortável de romance dos anos 2000.

Na trama, Na Bo-ra está em uma missão para descobrir tudo o que puder sobre um rapaz, para tornar o primeiro amor de sua melhor amiga um sucesso.

A amiga está viajando para os Estados Unidos, e para descobrir o máximo de informações sobre Baek Hyun-jin antes dela voltar, a Na Bo-ra consegue a ajuda de Byeon Woo Seok. E passando tanto tempo com os dois rapazes, vários sentimentos começam a se desenvolver.

O elenco de Garota do Século 20

A direção e o roteiro do filme estão nas mãos de Bang Woo-ri. Ela chegou a falar sobre que sua inspiração para a trama nasceu de suas próprias histórias.

“A história do filme começou quando eu relembrei minha adolescência com meus amigos[…] Eu me ofereci para espionar o crush da minha amiga [para que ela pudesse conhecê-lo melhor]. Achei que seria uma boa história com a qual não apenas meus amigos, mas o público [global] poderia se relacionar”, disse Bang em um evento de imprensa (via Korea JoongAng Daily).

No elenco principal temos de Garota do Século 20 temos Kim You-jung (como Na Bo-ra), Byeon Woo-seok (como Poong Un-ho), Park Jung-woo (como Baek Hyun-jin) e Roh Yoon-seo (como Yeon-du, a amiga que viajou).

Se você se interessou, não perca tempo e vá conferir Garota do Século 20 na Netflix. Veja o trailer do filme a baixo:

