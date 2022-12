O sombrio filme de suspense que todo mundo está assistindo na Netflix

A Netflix lançou mais um suspense em seu catálogo que tem dado o que falar. As Linhas Tortas de Deus está entre os filmes mais assistidos da plataforma nos últimos dias – vamos ver, agora, do que se trata o longa-metragem.

“Alegando sofrer de paranoia, um detetive particular se interna em um hospital psiquiátrico para investigar a morte de um dos pacientes”, diz a sinopse oficial do filme.

Continua depois da publicidade

Dirigido por Oriol Paola, As Linhas Tortas de Deus é baseado no romance homônimo de Torcuato Luca de Tena, lançado em 1979.

O filme é centrado em Alice Gould de Almenara, uma mulher incrivelmente bela e extremamente inteligente que entra em um hospital psiquiátrico situado na Espanha para descobrir a misteriosa morte de um preso.

Ela é investigadora particular e foi contatada pelo pai da falecida para investigar o caso. O que torna As Linhas Tortas de Deus tão empolgante, mesmo com uma duração de 155 minutos, são as múltiplas reviravoltas do filme.

É quase impossível confiar em qualquer narrativa – enquanto Alice é convincente, ela é realmente uma investigadora particular? Ou ela está delirando e quer acreditar em uma grande conspiração? Tais respostas são entregues pelo próprio filme.

O que os críticos dizem de As Linhas Tortas de Deus

Atualmente, As Linhas Tortas de Deus está em terceiro lugar dentre os 10 filmes mais vistos da plataforma de streaming no Brasil. Com isso, ele superou obras como O Amante de Lady Chatterley, Um Natal Cheio de Graça e Meu Nome é Vingança.

O filme também está sendo elogiado pelos críticos. Atualmente, ele está com 80% de aprovação no Rotten Tomatoes, mas apenas com 5 críticas contabilizadas.

“Manipulador, mas elegante… Divertido, mas aquém de alcançar o grande status de Cinema”, apontou Juan Pablo Russo, do EscribiendoCine.

“Um filme sem ares sociais ou psicológicos, mais processual e de intriga que o romance de origem, mas igualmente irresistível e divertido”, escreveu Javier Ocaña, do El Pais (Espanha).

“Uma oportunidade perdida, As Linhas Tortas de Deus teme ser um thriller ou um mistério, e por isso tenta iluminar um e simplificar o outro, falhando em ambos”, criticou Randy Meeks, do Espinof.

As Linhas Tortas de Deus está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.