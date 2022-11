O Superman de Henry Cavill precisa DISSO para ser melhor

O Homem de Aço, filme de 2013, gerou uma grande polêmica ao trazer algumas decisões acerca do Superman. No longa, o herói deixou de salvar Jonathan Kent, seu pai adotivo, e também matou o General Zod para salvar algumas pessoas.

Muitos fãs ficaram descontentes com essa decisão do diretor Zack Snyder, que ainda retornou para Batman v Superman: A Origem da Justiça. Henry Cavill também havia voltado para o papel.

Continua depois da publicidade

No novo filme, o Superman estava ainda pior, parecendo um personagem sem esperança e bem diferente dos quadrinhos e outras produções do personagem.

A mudança veio um pouco em Liga da Justiça, com frases de efeito que faziam sentido para o super-herói. Mas, a versão de 2017 não agradou e foi um grande fracasso, com a Liga da Justiça de Zack Snyder sendo a produção oficial da equipe.

Nesse filme, o Superman se manteve como o mesmo personagem, mas com uma pequena mudança, para melhor. Mas, com sua presença no futuro da DC, o personagem agora é muito diferente do que você pensa.

Um Superman mais gentil e esperançoso

Com o plano de 10 anos da DC Studios, agora liderada por James Gunn e Peter Safran, Henry Cavill pode finalmente explorar o que sempre desejou.

Cavill gostaria de ver um Superman mais tradicional e próximo dos quadrinhos, com uma visão mais gentil, esperançosa e totalmente bom.

O personagem não foi retratado assim no DCEU, e sua volta em Adão Negro pode fazer com que ele mude seu tom para sempre.

Mesmo que os filmes de Snyder tenham muitos fãs, parte do público não consegue se conectar com a ideia de um Superman mais violento.

O primeiro passo para a mudança já foi sentido, visto que Cavill retornou com um traje mais colorido, e seu cacho em forma de “S” estando presente no penteado.

Essa mudança do personagem aparentemente significaria que O Homem de Aço 2 traria um Superman menos sombrio, comparado ao filme anterior.

O ator já disse querer ter mais controle criativo sobre seus personagens, e a personalidade de Geralt de Rivia em The Witcher é muito do mérito dele.

Sua volta ao papel demonstra que ele está pronto para o próximo passo com o Superman, e entendeu inteiramente do que os fãs precisam.

Em Superman & Lois, série estrelada por Tyler Hoechlin, o Superman é um personagem que transmite esperança e nunca perde a sua. Cavill precisa provar que a sua versão pode se sobressair.

Por sua vez, Brandon Routh, de Superman: O Retorno, reprisou seu papel no crossover Crise nas Infinitas Terras, das séries do Arrowverso.

Sua versão, mesmo tendo perdido Lois Lane para o Coringa e todos os seus amigos, nunca perde a esperança em si e nos outros.

Será um trabalho difícil que Cavill terá pela frente, visto que os atores anteriores conseguiram fazer uma versão tão melhor quanto a dele.

Mesmo que vários rumores tenham sugerido que The Flash faria um reboot do DCEU, isso não é mais necessário. O futuro do Superman após Adão Negro parece ser cheio de esperança, com um novo tom e uma nova personalidade.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.