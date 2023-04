O suspense da Netflix que desbancou até The Last Kingdom

The Last Kingdom fez muito sucesso na Netflix e o filme Seven Kings Must Die, que encerra a história de Uthred, seguiu essa onda. No entanto, um suspense turco desbancou até mesmo essa obra de época.

Encurralados está fazendo o maior sucesso na Netflix. Atualmente, o longa-metragem é o filme mais assistido pelos assinantes brasileiros da Netflix nas últimas 24h, à frente de sucessos como Guia de Viagem Para o Amor, Deixe-o Partir e, claro, Seven Kings Must Die.

O filme segue um homem e sua esposa escapando de um escândalo em Istambul para uma pequena aldeia na costa do Mar Egeu.

Embora a premissa pareça realmente genérica, o filme toma um rumo bastante absurdo no próprio começo. Ele emula todo o charme de suspense psicológico de um filme localizado em uma cidade pequena. Todo mundo se conhece, todo mundo cuida um do outro, e os forasteiros são obrigados a ser céticos em relação a novas pessoas que entram.

Naturalmente, o que se segue são acontecimentos inesperados, que não iremos estragar aqui.

Continue lendo para saber mais sobre Encurralados na Netflix; confira!

Mais sobre Encurralados

“Para escapar de um escândalo, um casal de Istambul tenta recomeçar a vida em uma nova cidade, mas logo descobre que os moradores vão fazer de tudo para se livrar deles”, diz a sinopse de Encurralados na Netflix.

O filme da Netflix é estrelado por Kivanç Tatlitug, Funda Eryigit, Gürgen Öz, Onur Akgülgil, Kerem Arslanoglu, Müge Bayramoglu, Hayat Van Eck, Nadi Güler, Ulas Tuzak e Görkem Kenanoglu.

A direção é de Onur Saylak. Hakan Gunday é o roteirista, enquanto Kerem Çatay é o produtor.

Embora poucas críticas tenham sido publicadas sobre a obra, a maioria tem elogiado o filme da Netflix.

“Um thriller tenso e sombriamente engraçado que dá um novo significado à frase “Delícia Turca””, escreveu Roger Moore da Movie Nation.

“A trama ser aprofunda de forma metódica e com suspense”, apontou John Serba do Decider.

“Encurralados é um filme visualmente impressionante, emocionante e divertido. A narrativa e o final são bastante irritantes, mas esse é provavelmente o ponto”, analisou Lori C, do Ready Steady Cut.

Você já pode assistir Encurralados na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.