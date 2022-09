O suspense espanhol que todo mundo está vendo na Netflix

A Gestora é o novo filme da Netflix que tem dado o que falar, tendo se tornado bastante popular na plataforma de streaming.

Atualmente, o longa-metragem espanhol está em primeiro lugar dentre os 10 filmes mais vistos da plataforma no Brasil – uma marca bastante surpreendente.

Continua depois da publicidade

“Uma jovem ambiciosa faz um acordo inusitado com a chefe. Mas quando começam a surgir dúvidas, pode ser tarde demais para voltar atrás”, diz a sinopse de A Gestora.

Sofia, que estava prestes a reiniciar sua carreira com sua mentora, ídolo dos sonhos, percebe os verdadeiros lados da chefe quando começa a trabalhar com ela.

Beatriz, sua nova chefe, uma mulher manipuladora, tenta assumir o controle da vida de Sofia, fazendo-a acreditar em uma teia de mentiras que Beatriz inventa.

O filme segue como Sofia percebe a situação e se ela está muito atrasada para desistir ou não.

Mais sobre A Gestora

O filme consegue oferecer uma cota justa de suspense com algumas cenas que chamarão a atenção do público. As cenas estão sempre refletindo um tema sombrio e mostram a vida emaranhada dessas duas mulheres e como elas emergem das consequências.

A Gestora é protagonizado por Aitana Sánchez-Gijón, que já tem mais de 70 filmes e séries no currículo, dentre elas Mães Paralelas, O Operário, Caminhando nas Nuvens e mais.

O filme marca a estreia na direção de Fran Torres, após já ter atuado em filmes como A puerta fría, Carmina o revienta e O Autor.

O roteiro é assinado por Laura Sarmiento Pallarés, conhecida por Isabel, Fomos Canções, Carlos, Rey Emperador e Fomos Canções.

A Gestora está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.