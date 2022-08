A série de máfia que todo mundo está vendo na Netflix

Se você gosta de séries criminais, ambientadas no mundo oculto das organizações criminosas, não deixe de conferir Ludik – uma produção sul-africana que já faz grande sucesso com o público brasileiro na Netflix. Recém-chegada ao catálogo da plataforma, a série figura em posições de destaque no Top 10.

Criada por Paul Buys e escrita por Annemarie van Basten, Ludik entra para a história como a primeira série original da Netflix na linguagem afrikaans.

A história de Ludik se passa no violento universo do tráfico de diamantes, destacando-se por seu caráter imprevisível e cheio de reviravoltas.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Ludik na Netflix; confira.

Conheça a história de Ludik, novo sucesso da Netflix

Ludik chegou ao catálogo internacional da Netflix em 26 de agosto de 2022. Menos de uma semana depois, a série sul-africana já aparece no Top 10 da plataforma.

Até o fechamento desta matéria, Ludik figura na posição Número 5 do Top 10, superando hits como Echoes, Alquimia das Almas e Café com Aroma de Mulher.

“Para salvar um parente sequestrado, um magnata do ramo de móveis precisa usar sua operação de contrabando de diamantes para transportar armas”, afirma a sinopse oficial de Ludik na Netflix.

Como indica a sinopse, Ludik acompanha a história de Daan Ludik, um empresário pacato que administra uma bem sucedida empresa de móveis.

Porém, Daan esconde um grande segredo: a utilização de seus negócios para o tráfico de diamantes.

Quando um membro da família de Daan é sequestrado por uma violenta organização criminosa, o protagonista é obrigado a bolar um plano ousado para salvá-lo – e ao mesmo tempo, evitar a própria prisão.

Em Ludik, os espectadores da Netflix podem esperar por intrigas criminais ao estilo de Ozark, um dos maiores sucessos da plataforma.

Elenco de Ludik é liderado por ator de A Múmia

Na Netflix, o elenco de Ludik é liderado por Arnold Vosloo no papel do protagonista Daan Ludik.

Você, provavelmente, conhece o ator por sua performance como o vilão Imhotep nos filmes A Múmia e O Retorno da Múmia.

Rob van Vuuren, de filmes como O Mauritano, interpreta Swys, o irmão de Daan que é sequestrado por uma organização criminosa.

Sean Cameron Michael, das séries Black Sails e MacGyver, vive Arend Brown, o líder da organização que sequestra Swys.

O elenco principal de Ludik conta também com Vikash Mathura (Reyka), Lea Vivier (A Garota de St. Agnes), Inge Beckmann (A Torre Negra) e Diaan Lawrenson (Stander).

Com 6 episódios, a 1ª temporada de Ludik está disponível na Netflix.

