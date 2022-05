Ozark pode ganhar série derivada na Netflix

A história dos Byrdes chegou ao fim na Netflix, mas podemos ver outra série ambientada no universo de Ozark.

O showrunner Chris Mundy revelou que há interesse em relação a um spin-off da série, algo que discutiu com o TV Line.

‎”É definitivamente algo sobre o qual as pessoas falaram muito”, disse Mundy. “Não há nada definitivo. Temos sorte de que as pessoas parecem gostar muito do show, então obviamente há algum interesse lá”‎.

Mundy, no entanto, não entrou em detalhes sobre o que esse spin-off pode contar e em qual personagem poderia focar.

Mais sobre Ozark na Netflix

Em declarações sobre o cancelamento, Chris Mundy confirmou que queria acabar a história com a série ainda no auge. Assim, ao que parece, Ozark deve completar o ciclo naturalmente na Netflix.

“Uma temporada maior significa problemas maiores para os Byrdes. Estou empolgado em terminar com um estouro. Nós estamos felizes que a Netflix reconheceu que precisávamos de um pouco mais de tempo para finalizarmos a história dos Byrdes”, declarou o chefe.

Sendo assim, Ozark tem mais esse bom motivo para ser comparada com Breaking Bad – como é feito por fãs e críticos. A famosa série também acabou com um fim planejado pelo criador, o que a fez ainda mais elogiada pelos fãs.

Em Ozark, Marty Byrde (Jason Bateman) muda sua família de um subúrbio de Chicago, Illinois, para o Ozarks, no Missouri, depois que um esquema de lavagem de dinheiro dá errado.

Todas as temporadas de Ozark estão disponíveis na Netflix.