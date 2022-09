O suspense Lou é baseado em uma história real?

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, o thriller Lou não demorou a conquistar o público brasileiro na plataforma. O filme figura na posição Número 1 do Top 10, superando alguns dos maiores sucessos do streaming. Quem já conferiu a trama eletrizante quer saber: Lou é inspirado em eventos reais?

“Uma mulher misteriosa e solitária luta contra os fantasmas de um passado sombrio quando a vizinha pede ajuda para resgatar a filha pequena, que foi sequestrada”, afirma a sinopse oficial de Lou na Netflix.

Liderado por Allison Janney (Eu, Tonya) e Jurnee Smollett (Aves de Rapina), o elenco de Lou conta também com Logan Marshall-Green (Homem-Aranha: De Volta ao Lar) e Matt Craven (X-Men: Primeira Classe).

Revelamos abaixo tudo que os assinantes da Netflix precisam saber sobre as inspirações de Lou na plataforma; confira.

Sucesso na Netflix, Lou é baseado em eventos reais?

Embora adote um tom bastante realista em sua trama, Lou não é inspirado em eventos reais. A trama do longa é completamente fictícia.

A história de Lou é baseada em um conto de Maggie Cohh, adaptado como roteiro pela escritora e pelo produtor Jack Stanley.

Embora a história do filme seja inteiramente ficcional, o longa utiliza alguns elementos da vida real para caracterizar suas personagens.

Lou Adell, a personagem de Allison Janney, é uma ex-agente da CIA que, aparentemente, fez coisas horríveis a mando da organização.

O filme também faz referência ao Golpe de Estado no Irã em 1953, também conhecido como Operação Ajax.

Para quem não sabe, esse Golpe foi a derrubada do governo estatista do primeiro-ministro iraniano Mohammed Mossadegh. A tomada de poder aconteceu em 19 de agosto de 1953, e foi orquestrada pelas agências de inteligência do Reino Unido e Estados Unidos.

O golpe proporcionou a transição da monarquia constitucional para um modelo parlamentarista e centralizado – que se baseou fortemente no apoio dos Estados Unidos para se manter no poder.

Aproximadamente 800 pessoas foram mortas durante e como resultado direto do conflito. O ex-primeiro-ministro foi preso, julgado e condenado por traição por um tribunal militar. Além disso, seus partidários foram presos, torturados ou executados.

Lou também utiliza aspectos reais na caracterização de Hannah, a personagem de Jurnee Smollett.

Para interpretar Hannah, Jurnee Smollett consultou mulheres que sofreram violência doméstica e especialistas na área.

“Aqui em Los Angeles, passei muito tempo em um abrigo de violência doméstica chamado Jenesse Center. E uma coisa que aprendi é que essas mulheres são sobreviventes, não vítimas. Acho que essa é uma das coisas que realmente queríamos oferecer para a Hannah: sua luta pela sobrevivência”, explicou a atriz.

Lou está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

