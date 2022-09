O Telefone do Sr. Harrigan: Nova adaptação de Stephen King ganha trailer

A Netflix lançou o primeiro trailer oficial de sua nova adaptação de Stephen King, O Telefone do Sr. Harrigan. O filme é baseado em um dos quatro contos da antologia Com Sangue, livro lançado por King em 2020.

O longa é escrito e dirigido por John Lee Hancock e tem Jaeden Martell como protagonista, já conhecido do público amante de Stephen King por sua performance em It – A Coisa (2017). Acompanhando Martell está também o veterano do horror Donald Sutherland.

O enredo gira em torno da amizade improvável entre um garoto desajustado e um velho bilionário recluso chamado Sr. Harrigan. Quando o bilionário acaba morrendo o jovem descobre que consegue se comunicar com ele pelo seu antigo número de celular.

A Netflix marcou o lançamento do filme para dia 5 de outubro, como parte da temporada de Halloween da plataforma.

O próprio King já teve acesso à uma versão prévia do filme e teceu elogios para a adaptação: “Eu vi um corte quase finalizado de O Telefone do Sr. Harrigan, escrito e dirigido por John Lee Hancock, e não é nada menos que brilhante”.

A produção do longa ficou por conta da Blumhouse, responsável por filmes como Corra! de Jordan Peele e Sobrenatural de James Wan. Confira o trailer de O Telefone do Sr. Harrigan abaixo:

Mais sobre O Telefone do Sr. Harrigan

O filme adapta um dos quatro contos do livro Com Sangue, de Stephen King, que terá outros contos adaptados pela Netflix. O Rato será produzido, dirigido e estrelado por Ben Stiller, e A Vida de Chuck terá a produção garantida pela produtora Protozoa de Darren Aronofsky, diretor de Cisne Negro.

Veja a sinopse oficial de Telefone do Sr. Harrigan:

“Quando Craig, um jovem garoto morando em uma cidade pequena, cria amizade com Sr. Harrigan, um velho bilionário recluso, os dois começam a formar uma conexão improvável pelo amor aos livros e à leitura. Mas, quando o Sr. Harrigan morre, Craig descobre que nem tudo está morto e, estranhamente, descobre que consegue se comunicar com seu amigo em seu túmulo por meio de um IPhone nesta história sobrenatural de amadurecimento, que mostra que algumas conexões nunca são perdidas.”

O filme é escrito e dirigido por John Lee Hancock, estrelando Jaeden Martell e Donald Sutherland. O elenco também conta com Kirby Howell-Baptiste, Joe Tippett, Cyrus Arnold, Colin O’Brien, Thomas Francis Murphy e Peggy J. Scott.

Telefone do Sr. Harrigan estreia dia 5 de outubro na Netflix.

