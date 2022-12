Os 4 Malfeitores: Explicamos o final do novo filme da Netflix

O novo filme da Netflix, Os 4 Malfeitores, é mais uma produção da Indonésia na plataforma e que está dando o que falar. O longa está no top 10 do streaming, e conta com um final explosivo.

“Quatro assassinos aposentados voltam à ativa para ajudar uma policial honesta e ética, que está determinada a encontrar um criminoso difícil de capturar”, afirma a sinopse oficial de Os 4 Malfeitores na Netflix.

Continua depois da publicidade

Abimana Aryasatya, Putri Marino, Lutesha, Arie Kriting, Kristo Immanuel, Marthino Lio, Michelle Tahalea, Kho Michael, Budi Ros e Donny Damara integram o elenco de Os 4 Malfeitores.

Revelamos abaixo tudo sobre o final de Os 4 Malfeitores, longa-metragem de ação e aventura da Netflix; confira.

Quem é o verdadeiro assassino?

Após a morte de Petrus, Topan encontra o cadáver e ficar com ele até estar prestes a morrer. Dina descobre sobre isso mais tarde e confunde Topan com o assassino.

Ela atira nele, e o deixa com um ferimento permanente. No entanto, ele consegue correr de volta para sua base e dizer para a gangue que precisam deixar a cidade.

Dina passa três anos procurando por Topan, mas não o encontra em lugar algum. Mas, após tirar algumas férias, o filme acaba revelando o verdadeiro vilão, Antonio Sandoval.

Antonio está seguindo Dina para chegar a Topan e completar seu plano de matar todos os malfeitores, mas não é ele quem realmente manda. Seu chefe é a pessoa que está no telefone. Apenas Rudha Agustian e o Comandante Hassan sabiam das férias de Dina.

Enquanto Dina se recuperava do ataque de Antonio, a personagem vê a cicatriz no ombro de Topan e pensa que ele é o assassino.

Pelor vai atrás de Dina após ela fugir, e a leva para Alpha, pois acredita que ela é a única pessosa que Dina realmente vai ouvir,

Topan e Jenngo vão até Bunglon, um mercenário, na tentativa de reafirmar que Antonio foi o primeiro aluno de Petrus e atendia pelo nome de Suranto.

Após isso, Topan corre para salvar Dina e Pelor, e consegue afastar apenas Dina, Jenngo e Alpha de Antonio e sua gangue. No entanto, Pelor é mantido como refém.

Jenngo, Alpha e Topan tentam ficar um longe do outro para evitar processar a morte de sua figura paterna. Dina, por sua vez, assume a responsabilidade de ter trazido Antonio para a vida deles.

O final explosivo de Os 4 Malfeitores

Os momentos finais de Os 4 Malfeitores mostram Alpha usando sua última invenção explosiva, na tentativa de matar todos os soldados do lado de fora da vila de Petrus.

Dina, Alpha e Topan entram na vila e começam a eliminar os soldados. Em seguida, Vinsen, um mercenário, acaba os separando junto de Alo e Antonio.

Vinsen atacou Dina, que mal conseguiu sobreviver Alpha e Jenngo conseguem detonar uma bazuca, matando Alo. Já Topan consegue salvar Pelor de Antonio.

Antonio, que também é Suraton, está morto. Já os quatro malfeitores e Dina compartilham sua relação de amor e ódio, pois estão em lados opostos da lei.

Já Hassan, é revelado que era ele quem dava ordens para Antonio. No entanto, Hassan era controlado por uma mulher que usa um tapa-olho preto.

A mulher pergunta sobre, com Hassan pedindo para que ela poupe sua vida. A mulher revela que não deve se intrometer mais e apenas busca Topan, em busca de vingança.

No filme, a identidade da mulher não foi revelada, com isso permanecendo um grande mistério, embora possa ser uma associada de Syarief, um homem que conduz um negócio ilegal de tráfico.

Os 4 Malfeitores está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.