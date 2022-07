Pânico 6: Astro de Homem-Aranha entra para o elenco

Um dos astros de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa entrou para o elenco de Pânico 6, novo filme da Paramount.

Tony Revolori, o Flash Thompson, está se juntando aos astros do sexto filme da franquia. Além dele, Samara Weaving, de Casamento Sangrento, foi escalada (via Bloody Disgusting).

Até o momento, os detalhes sobre seus personagens não foram revelados, e nem novas informações sobre a trama.

Weaving não é desconhecida dos diretores Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Ela trabalhou com os cineastas em Casamento Sangrento, citado anteriormente.

Por sua vez, Revolori, que está em sua primeira participação na franquia, também é conhecido por O Grande Hotel Budapeste.

Nova imagem confirma retorno de amada personagem

A atriz Courteney Cox, que havia revelado seu retorno como a repórter Gale Weathers no sexto filme da franquia, foi vista nos bastidores.

O visual de Gale, com terno azul e salto alto de cores verdes, é o mesmo de Pânico 5, lançado no início do ano.

Cox é a mais antiga estrela a retornar, após Neve Campbell ter confirmado que não voltaria para outro filme, embora uma reviravolta possa acontecer.

Aparentemente, o filme está em produção em Nova York.

Pânico 6 chega aos cinemas em 31 de março de 2023.

