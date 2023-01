Pânico 6: Ghostface ameaça Jenna Ortega e trailer ganha data de estreia

O filme Pânico 6 revelou a data de estreia do trailer, e comemorou com uma imagem o lançamento do quinto filme, com Ghostface ameaçando a personagem de Jenna Ortega.

Agora longe de Woodsboro, os personagens do novo capítulo da franquia terão de encarar o assassino em Nova York.

A conta oficial do filme no Twitter revelou uma nova imagem dos bastidores de Pânico 6, indicando o lançamento do novo trailer. Um fã fez o trabalho de detetive, e foi confirmado que o trailer chega no dia 19 de janeiro (via CBR).

“Parece que temos um derrame. Limpe no corredor 1 e 19. Vou precisar de um esfregão e um saco para cadáveres”, escreve a conta.

Também é possível ver os sobreviventes sendo comparados em Pânico 5 e na sequência, e com Ghostface pronto para o segundo round.

Veja os tuites, abaixo.

Looks like we have a spill. Clean up on aisle 1 and 19. Gonna need a mop AND body bag. #ScreamVI pic.twitter.com/rOadqTkgiS — Scream (@ScreamMovies) January 13, 2023

One year since we met… are you ready for round 2? pic.twitter.com/Ofd3aH5JJU — Ghostface (@GhostfaceTalks_) January 14, 2023

Mais sobre Pânico 6

A franquia Pânico foi revitalizada com o quinto filme, lançado no início desse ano, e que contou com parte do elenco original e novos atores para estrelar a saga.

“O terror acompanhará os quatro sobreviventes do recente massacre de Ghostface, Sam, Tara, Chad e Mindy, que decidem se mudar de Woodsboro para recomeçar em uma nova cidade. No entanto, em pouco tempo, eles se tornam alvo de um novo serial killer mascarado”, diz a sinopse do novo filme.

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett irão dirigir o filme. O elenco conta com Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Goodin, Jenna Ortega Hayden Panettiere, Dermot Mulroney, Josh Segarra, Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda, Courteney Cox, Samara Weaving e Tony Revolori.

Pânico 6 estreia em 9 de março de 2023 nos cinemas.

