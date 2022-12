Trailer de Pânico 6 mostra Ghostface aterrorizando Nova York

A Paramount Pictures divulgou o trailer de Pânico 6, que deixa a icônica cidade de Woodsboro para trás pela primeira vez.

A próxima sequência de Pânico vai mostrar os jovens sobreviventes do quinto filme em Nova York, onde serão atacados mais uma vez por Ghostface.

Isso já explica a ausência de Sidney no filme, visto que Woodsboro fica bem longe de Nova York, estando situada na Califórnia.

A atriz Neve Campbell recusou retornar para a saga, e Courteney Cox, que vive Gale Weathers, é a única estrela do primeiro filme que está presente.

Veja o trailer de Pânico 6, abaixo.

Mais sobre Pânico 6

A franquia Pânico foi revitalizada com o quinto filme, lançado no início desse ano, e que contou com parte do elenco original e novos atores para estrelar a saga.

“O terror acompanhará os quatro sobreviventes do recente massacre de Ghostface, Sam, Tara, Chad e Mindy, que decidem se mudar de Woodsboro para recomeçar em uma nova cidade. No entanto, em pouco tempo, eles se tornam alvo de um novo serial killer mascarado”, diz a sinopse do novo filme.

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett irão dirigir o filme. O elenco conta com Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Goodin, Jenna Ortega Hayden Panettiere, Dermot Mulroney, Josh Segarra, Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda, Courteney Cox, Samara Weaving e Tony Revolori.

Pânico 6 estreia em 9 de março de 2023 nos cinemas.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.