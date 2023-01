Pânico 6 pode ter plagiado artista brasileiro em pôster

Um artista brasileiro apontou a grande semelhança conceitual entre um pôster de sua autoria e o de Pânico 6. De fato, as ideias são muito similares.

Tanto na obra do brasileiro, quanto no pôster oficial do filme, vemos linhas de metrô formando a máscara de Ghostface.

Continua depois da publicidade

“Não estou aqui afirmando que houve (ou que não houve) plágio, é apenas uma questão de constatar o quanto as duas peças são similares em vários níveis e aspectos, o que afasta a possibilidade de se afirmar que seria apenas uma mera coincidência, ou um curioso caso de escolhas criativas aleatórias durante uma campanha de marketing”, escreveu o designer Gil Marcel.

“Sigo aqui aberto ao diálogo, do mesmo modo como estava quando divulguei o trabalho, marquei as contas e enviei a arte para apreciação, via Instagram”, continuou, dizendo não ter recebido mensagem de qualquer um envolvido com o filme.

Veja a publicação abaixo.

Mais sobre Pânico 6

A franquia Pânico foi revitalizada com o quinto filme, lançado no início desse ano, e que contou com parte do elenco original e novos atores para estrelar a saga.

“O terror acompanhará os quatro sobreviventes do recente massacre de Ghostface, Sam, Tara, Chad e Mindy, que decidem se mudar de Woodsboro para recomeçar em uma nova cidade. No entanto, em pouco tempo, eles se tornam alvo de um novo serial killer mascarado”, diz a sinopse do novo filme.

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett irão dirigir o filme. O elenco conta com Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Goodin, Jenna Ortega Hayden Panettiere, Dermot Mulroney, Josh Segarra, Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda, Courteney Cox, Samara Weaving e Tony Revolori.

Pânico 6 estreia em 9 de março de 2023 nos cinemas.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.