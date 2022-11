Pânico 6 vai explicar ausência DESSA personagem

A franquia Pânico foi revitalizada com o quinto filme, lançado no início desse ano, e que contou com parte do elenco original e novos atores para estrelar a saga.

Com o sucesso do quinto longa-metragem, a Paramount Pictures decidiu anunciar Pânico 6. No entanto, a produção não contará com sua principal atriz, e o filme vai explicar a ausência da personagem.

“O terror acompanhará os quatro sobreviventes do recente massacre de Ghostface, Sam, Tara, Chad e Mindy, que decidem se mudar de Woodsboro para recomeçar em uma nova cidade. No entanto, em pouco tempo, eles se tornam alvo de um novo serial killer mascarado”, diz a sinopse do novo filme.

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett irão dirigir o filme. O elenco conta com Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Goodin, Jenna Ortega Hayden Panettiere, Dermot Mulroney, Josh Segarra, Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda, Courteney Cox, Samara Weaving e Tony Revolori.

Como a ausência de Sidney Prescott será sentida?

Em recente entrevista, Jenna Ortega comentou que Pânico 6 vai explicar a ausência de Sidney Prescott no novo filme da franquia (via ScreenRant).

A atriz Neve Campbell recusou retornar para a saga, e Courteney Cox, que vive Gale Weathers, é a única estrela do primeiro filme que está presente.

Segundo Ortega, a trama vai respeitar toda a história de Campbell na franquia, abordando sutilmente seu desaparecimento do radar.

“Mas é muito claro, há referências a Sidney. Você sabe, é legal porque ainda há uma proteção no roteiro e isso é algo que os atores tinham naturalmente sobre ela, porque obviamente nós a respeitamos e queremos o melhor para ela. Ela está perdida e pensativa”, disse a atriz.

A próxima sequência de Pânico vai mostrar os jovens sobreviventes do quinto filme deixando Woodsboro, a cidade assombrada pelo Ghostface.

Pela primeira vez na franquia, a história será ambientada fora da cidade, e deve se passar boa parte em Nova York.

Isso já explica a ausência de Sidney no filme, visto que Woodsboro fica bem longe de Nova York, estando situada na Califórnia.

Além disso, as experiências da personagem nos outros filmes mostram que ele não está disposta a lutar novamente para sobreviver.

O quinto filme mostrou a morte de Dewey Riley, personagem de David Arquette. Ele e Sidney sempre foram amigos próximos na franquia, e isso parece ter afetado a personagem.

Outra explicação seria, além do trauma, a família que Sidney construiu longe de Woodsboro, e a necessidade de estar com seus familiares.

No momento, não há informações se Campbell poderia retornar para Pânico 7, caso o estúdio conceda a famosa luz verde para o desenvolvimento. E caso venha acontecer, a sequência poderia trazer de volta Sidney Prescott para um último filme.

Pânico 6 estreia em 10 de março de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.