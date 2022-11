Pantera Negra 2: Explicamos o final e a cena pós-créditos do filme da Marvel

Alerta de spoiler

O novo filme da Marvel, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2), é um grande sucesso de crítica e público, e vem emocionando muitos fãs.

Contando uma história sem o astro Chadwick Boseman, que faleceu em 2020, o longa-metragem expande ainda mais Wakanda, introduzindo o Namor ao MCU.

Continua depois da publicidade

“Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e as Dora Milaje lutam para proteger Wakanda da intervenção internacional após a morte do rei T’Challa. Enquanto o povo se esforça para abraçar seu próximo capítulo, os heróis devem se unir a Nakia e Everett Ross para forjar um novo caminho para o amado reino”, afirma a sinopse oficial do longa.

Pantera Negra 2 trará o retorno de Letitia Wright (Shuri), Angela Bassett (Rainha Ramonda), Danai Gurira (Okoye), Lupita Nyong’o (Nakia), Winston Duke (M’Baku) e Martin Freeman (Everett Ross).

Explicamos o final do novo filme da Marvel e desvendamos o que acontece na cena pós-créditos que o público está comentando.

Namor em Pantera Negra 2

O que leva o conflito no novo filme da Marvel?

O conflito entre Wakanda e Talokan, o reino de Namor, é a própria Riri Williams, que também é conhecida como Coração de Ferro.

Ela criou uma máquina capaz de detectar vibranium. Sem que ela soubesse, o governo dos Estados Unidos acabou roubando a máquina para roubar vibranium, e se deparou com o reino de Namor.

Namor visita Ramonda e Shuri em Wakanda, e chega culpando T’Challa por alertar o mundo sobre a existência de vibranium.

Ele diz que Wakanda deveria ajudar a manter Talokan em segredo dos humanos, e se derem ao povo de Namor quem criou a máquina ou matar o criador, os povos serão aliados.

No entanto, Shuri e Okoye encontram Riri para mantê-la em segurança e levá-la para longe de Wakanda, mas Namora e Attuma são mais rápidas e as encontram. Shuri e Riri são levadas para Talokan.

Shuri está tentando encontrar uma solução pacífica, mas Nakia, que foi enviada por Ramonda, salva as personagens e mata um guarda.

Por sua vez, Namor ataca Wakanda, o que acaba resultando na morte de Ramonda, que acabou se afogando após salvar a vida de Riri.

Namor diz que ele voltará em uma semana para terminar o trabalho, a menos que Wakanda se torne aliada de Talokan.

No entanto, ele mal sabe que o governo dos Estados Unidos não sabe sobre Talokan, e está culpando Wakanda pelo ataque à maquina no começo do filme.

A morte de Ramonda acaba acendendo a faísca que Shuri precisava. Ao viajar para um plano ancestral e conversar com Killmonger, a personagem assume o manto de Pantera Negra.

O que acontece no final de Pantera Negra 2?

Shuri apresenta um plano para matar Namor, mas envolve ele estar fora da água, e uma tentativa de usar uma máquina de vibranium para enfraquecê-lo.

O plano chega a funcionar, mesmo que Namor tenha destruído o motor do navio que seria usado contra o próprio vilão do filme. Shuri, então, direciona o navio para uma ilha deserta, e logo fica cara a cara para enfrentar o Namor.

A nova Pantera Negra acaba usando a autodestruição da nave, chegando a queimar Namor, que estava prestes a ser morto.

Porém, Shuri parece ter clemência ao ver Ramonda no plano ancestral, com a personagem dizendo que deveria mostrar quem ela realmente era. Shuri é misericordiosa, e diz que Namor deveria retornar a Talokan, prometendo que manteria a existência do local escondida.

Namor aceita a condição da Pantera Negra. Posteriormente, ele diz a Namora que espera que o mundo da superfície venha para Wakanda. Ele ainda acredita que Wakanda se tornaria um aliado de Talokan.

Por sua vez, Riri volta para casa, mas não consegue manter seu novo traje de Coração de Ferro intacto. Nakia, no entanto, oferece um lugar para Shuri no Haiti.

Nos momentos finais, Okoye liberta Everett Ross de um caminhão de transporte da prisão, e Shuri visita Nakia no Haiti. A sequência final termina com Shuri queimando suas vestes cerimoniais de funeral e se despedindo de T’Challa, enquanto alguns flashbacks com Chadwick Boseman são destaques.

Como é a cena pós-créditos?

A cena que acontece no meio dos créditos, após a apresentação da logo da Marvel Studios, introduz um novo personagem e olha para o futuro.

Shuri está na praia e percebe a presença de Nakia, que acaba apresentando Toussaint, filho dela com T’Challa. O personagem é interpretado por Divine Love Konadu-Sun.

Ela diz a Shuri que T’Challa concordou com ela em levá-lo para longe da pressão do trono, e não queria que eles fossem o funeral, por isso tiveram uma cerimônia privada.

Antes de morrer, Ramonda havia conhecido Toussaint. Shuri ficou surpresa com isso, mas acabou tendo um bom relacionamento com o sobrinho. No entanto. Toussaint é seu nome haitiano, e seu real nome é T’Challa.

No final do filme, M’Baku parece sugerir que será o novo rei de Wakanda na ausência de Shuri. No entanto, isso não está claro, com Shuri podendo ser rainha e a Pantera Negra.

Diferentemente do MCU, nos quadrinhos da Marvel, na Terra-616, o Pantera Negra não tem um filho. Porém, na Terra-10943, o personagem possui um filho chamado Azari, com a Tempestade.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre já está em exibição nos cinemas. O filme deve chegar ao Disney+ em breve.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.