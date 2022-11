Pantera Negra 2: Namor é mais forte do que você pensa e pode até vencer o Hulk

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) introduz Namor ao Universo Cinematográfico Marvel, mas o quão forte é o icônico personagem? Veremos isso agora.

Em uma batalha entre o herói mais forte em terra e o herói mais poderoso no oceano, Namor provou em várias ocasiões que pode derrubar o Hulk.

Em suas várias lutas nas últimas seis décadas, Hulk e Namor mostraram rivalizar entre si em demonstrações de pura força. No entanto, embora se possa supor que a força do Hulk era demais para Namor lidar, o primeiro mutante da Marvel realmente derrotou o Hulk antes. Mais de uma vez.

Com o diretor de Pantera Negra 2, Ryan Coogler, mencionando que Namor é mais forte que o Hulk e Thor, muitos passaram a questionar como Namor poderia derrotar o membro dos Vingadores.

No entanto, Namor já mostrou que ele tem o que é preciso para derrubar Hulk, com três confrontos mostrando suas proezas de luta. Depois de lutar pela primeira vez em Vingadores #3, Namor enfrentou o Hulk em Tales to Astonish # 100, onde o primeiro mutante da Marvel atingiu o Hulk com lavagem cerebral tão forte que ele voltou à sua forma humana de Bruce Banner.

Namor venceu o Hulk várias vezes

Essa não é a única vez que Namor atingiu o Hulk com tanta força com seus poderes que ele se transformou novamente em Bruce Banner.

Em Incredible Hulk #118, uma batalha submarina entre Hulk e Namor termina com o par de heróis colidindo com tanta força que causa um terremoto em Atlântida e ondas gigantes que quase nivelam a superfície do mundo.

Enquanto Namor foi brevemente nocauteado após a colisão, ele emergiu da luta como o vencedor, já que Hulk ficou inconsciente e voltou à sua forma humana.

Em um confronto de pura força, o Hulk é mais forte que Namor, mas os poderes do herói aquático e as habilidades de luta e vantagem no oceano fizeram dele o vencedor surpresa de inúmeras lutas contra o Gigante Esmeralda. Então, sim, Namor pode vencer o Hulk.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) já está em exibição nos cinemas.

