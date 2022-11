Pantera Negra 2 tem uma referência a Homem-Formiga 3 que ninguém percebeu

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre chegou aos cinemas e atrai milhares de fãs. O que muitos podem não ter percebido é que o filme conta com uma referência a Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3)

“Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e as Dora Milaje lutam para proteger Wakanda da intervenção internacional após a morte do rei T’Challa. Enquanto o povo se esforça para abraçar seu próximo capítulo, os heróis devem se unir a Nakia e Everett Ross para forjar um novo caminho para o amado reino”, afirma a sinopse oficial do longa.

Pantera Negra 2 trará o retorno de Letitia Wright (Shuri), Angela Bassett (Rainha Ramonda), Danai Gurira (Okoye), Lupita Nyong’o (Nakia), Winston Duke (M’Baku) e Martin Freeman (Everett Ross).

Vamos ver qual a referência de Pantera Negra 2 a Homem-Formiga 3.

Referência a Homem-Formiga 3

Enquanto Pantera Negra: Wakanda para Sempre se concentra no reino de mesmo nome no Universo Cinematográfico Marvel (MCU), ele também conta com um pequeno easter egg de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.

Conforme compartilhado pelo The Direct, o easter egg apareceu em uma cena envolvendo uma reportagem da CNN sobre Wakanda com Anderson Cooper.

Durante a discussão de Cooper sobre Wakanda, abaixo dele pode ser lido: “Scott Lang continua a turnê da autobiografia Look Out For The Little Guy”.

Isso pode estar relacionado a Quantumania, já que o primeiro trailer e o teaser do D23 mostraram tanto o livro quanto a popularidade de Scott.

Enquanto Quantumania verá o retorno de Paul Rudd como Scott Lang/Homem-Formiga, a sequência também apresentará Jonathan Majors como Kang, o Conquistador e várias variantes extradimensionais do personagem.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre está em exibição nos cinemas. Os outros filmes e séries do MCU estão no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.

