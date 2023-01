Personagem de Harry Potter é crucial nos livros, mas esquecida nos filmes

Os filmes de Harry Potter contam com muitas diferenças em relação aos livros. Muitas cenas e até personagens são cortados, enquanto outras são modificadas. Uma das personagens que mal aparece nos longas-metragens da franquia é a madame Hooch.

Madame Rolanda Hooch (Zoë Wanamaker) é a instrutora de voo de Hogwarts e árbitra de quadribol. Ao contrário do fantasma Pirraça, que foi cortado totalmente do filme, as cenas filmadas por Wanamaker aparecem em Harry Potter e a Pedra Filosofal.

Mas, apesar da bruxa aparecer regularmente ao longo dos romances, ela nunca mais deu as caras no restante da franquia nos cinemas.

Ela aparece a primeira vez quando Harry Potter aprende a voar na vassoura e depois durante a partida de quadribol (quando acham que Snape esta mexendo com a vassoura de Potter).

Há um motivo por trás da ausência da professora em Harry Potter

Ao longo do resto dos livros, Hooch não tem grandes enredos, mas ela está presente em acontecimentos importantes. Por exemplo, em O Prisioneiro de Azkaban, ela e o professor Filius Flitwick (Warwick Davis) são chamados pela professora Minerva McGonagall (Maggie Smith) para garantir que o misterioso presente de Harry – um Firebolt – não seja enfeitiçado.

No entanto, Hooch não é visto na tela depois de Pedra Filosofal e há um motivo para isso. Em uma entrevista de 2011 ao The Telegraph (via Looper), Wanamaker disse: “Alguns atores assinaram contratos de três filmes, mas o dinheiro era tão pouco que me senti insultada, então acabei assinando só para um. Se eles me quiserem para um segundo, eles terão que aumentar o salário”.

Dada a falta de Hooch nos filmes seguintes, parece que os cineastas não viram a personagem como sendo tão importante para a história e, portanto, recusaram o pedido de Wanamaker por um salário maior.

Os filmes de Harry Potter estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.