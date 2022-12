Filmes de Harry Potter evitam desastrosa trama dos livros

Quando se adapta um livro para os cinemas, independentemente do gênero ou temática, certas tramas acabam ficando de fora das telonas. A franquia Harry Potter não é exceção. Os filmes tomam uma decisão acertada ao evitar a inclusão de uma das tramas mais desastrosas dos livros – que envolve o protagonista Harry e Cho Chang.

Nos cinemas, a saga Harry Potter chegou ao fim em 2011. Porém, o Universo Mágico continua presente no cânone da cultura pop. Com os filmes de Animais Fantásticos, a franquia mantém sua influência sobre o mundo da fantasia.

Continua depois da publicidade

Harry Potter faturou mais de 7 bilhões de dólares somente com as bilheterias dos filmes. A saga também conta com um parque temático e inúmeros produtos licenciados.

Revelamos abaixo como os filmes de Harry Potter evitam uma das tramas mais desinteressantes dos livros; confira!

Felizmente, franquia Harry Potter não adapta o término de Harry e Cho

Os filmes de Harry Potter cobriram grande parte das tramas dos livros – cerca de 4 mil páginas – em seus lançamentos.

Como o material-base é extenso demais para caber em 8 filmes, com cerca de 20 horas de duração, várias tramas acabaram ficando somente nas páginas.

Uma das mudanças mais importantes (e mais acertadas) entre os livros de JK Rowling e os filmes da Warner, envolve o término do namoro de Harry Potter e Cho Chang.

Comparado a outros casais de Harry Potter, o relacionamento de Harry e Cho Chang, definitivamente, não é um dos mais interessantes.

Até mesmo a atriz Katie Leung se opôs à caracterização de sua personagem e a maneira como o relacionamento de Harry e Cho é abordado.

Em Harry Potter e a Ordem da Fênix, o namoro de Harry e Cho ganha mais destaque. O relacionamento, no entanto, termina quando Cho conta à Professora Umbridge a verdade sobre a Armada de Dumbledore (sob o efeito do soro da verdade).

Ao descobrir a “denúncia”, Harry termina com Cho e, basicamente, exclui a colega de sua vida. É uma atitude um tanto quanto exagerada, principalmente pelo fato de Cho ser sido obrigada a revelar as informações.

Nos livros de Harry Potter, por outro lado, o relacionamento de Harry e Cho termina de maneira bem diferente, pouco depois do primeiro beijo entre os personagens.

Durante o primeiro encontro “oficial”, Harry fica bravo quando Cho relembra Cedrico Diggory, seu ex-namorado que morreu no livro anterior (O Cálice de Fogo).

Ao mesmo tempo, Cho se enfurece pela maneira como Harry fala sobre Hermione, sua melhor amiga.

Finalmente, o flerte chega ao fim quando Marietta Edgecombe, a melhor amiga de Cho, denuncia a Armada de Dumbledore para Umbridge – mesmo sem o soro da verdade.

É um término bem mais explosivo, e para muitos fãs, a franquia acertou em não abordá-la nos cinemas.

Todos os filmes de Harry Potter estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.