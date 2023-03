Personagem de John Wick 4 é inspirado em Coringa de Heath Ledger

Em John Wick 4, Shamier Anderson interpreta o The Tracker (Shamier Anderson), que definitivamente traz alguns momentos emocionantes para a franquia.

Anderson desempenha o papel tão bem que você o quer na tela um pouco mais, e parece que ele foi inspirado por uma performance específica para desempenhar seu papel.

Em entrevista ao Vulture, Anderson revelou que a performance de Heath Ledger como Coringa em Batman: O Cavaleiro das Trevas inspirou sua performance como The Tracker.

“Eu olhei para o Coringa e estudei muito o que Heath Ledger fez, o quão emocionante era aquele personagem; você só sabia que aquele cara tinha um passado robusto”, revelou Anderson. “Tipo, por que ele ficou com essas cicatrizes? E, para mim, por que eu tenho esse canino? Por que eu tenho essa mochila? Por que estou vestido assim? Esse cara é transitório. Ele tem bolsos porque viaja muito; ele realmente não muda. Aquele caderno que você vê no filme, eu levei aquilo para casa e escrevi muita coisa lá. Aquela mochila que ele usava, eu tinha muitos itens pessoais, como brinquedos para cachorros, guloseimas para cachorros, isqueiros gravados com o meu nome. Eu só tinha que colocar meu DNA nisso. E acho que está se traduzindo à medida que as pessoas se apaixonam pelo Tracker.”

Keanu Reeves como John Wick

Mais sobre John Wick 4

“John Wick enfrenta seus adversários mais letais até agora na próxima quarta parte da série. Com o preço por sua cabeça cada vez maior, Wick leva sua luta contra a Alta Cúpula de forma global, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, revela a sinopse.

Com a direção de Chad Stahelski, o roteiro de John Wick 4 foi escrito por Shay Hatten e Michael Finch.

Além de Keanu Reeves no papel principal, o filme conta com Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgard (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld) e a popstar Rina Sawayama no elenco.

Com quase 3 horas de duração, o filme é o mais longo da franquia.

John Wick 4: Baba Yaga está em cartaz nos cinemas.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.