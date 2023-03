Produtora de John Wick 4 confirma destino de [SPOILER]

Alerta de spoilers

O final de John Wick 4 pegou os fãs de surpresa, mas tem sido recebido com elogios. A produtora Erica Lee confirmou que o personagem de John Wick realmente morreu.

Apesar desse fim definitivo, Lee indicou que ainda podemos ver mais de Wick no futuro – se ele voltará dos mortos, ou se veremos flashbacks dele, ainda não sabemos.

“Eu acho que… esse personagem de John Wick está morto?”, Lee questionou durante sua entrevista com o Collider. “Sim. Existem outras versões ou… Não sei, nunca digo nunca. É uma vida longa”.

“Estamos desenvolvendo outras propriedades também, e acho que há muitas oportunidades para filmes estrelados por outros personagens ou outras maneiras de construir filmes que são uma espécie de preparação para diferentes personagens.”

O quarto filme do assassino estreou neste fim de semana quebrando recorde de maior estreia da franquia nos EUA, com US$ 73,5 milhões. Mundialmente, John Wick 4 fez US$ 137,5 milhões, a segunda maior abertura mundial de um filme de Reeves – só ficou atrás de Matrix Revolution (US$ 201,4 milhões).

“John Wick enfrenta seus adversários mais letais até agora na próxima quarta parte da série. Com o preço por sua cabeça cada vez maior, Wick leva sua luta contra a Alta Cúpula de forma global, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, revela a sinopse.

Com a direção de Chad Stahelski, o roteiro de John Wick 4 foi escrito por Shay Hatten e Michael Finch.

Além de Keanu Reeves no papel principal, o filme conta com Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgard (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld) e a popstar Rina Sawayama no elenco.

Com quase 3 horas de duração, o filme é o mais longo da franquia.

John Wick 4: Baba Yaga está em cartaz nos cinemas.

