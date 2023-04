Peter Pan e Wendy ignora destino trágico original da Sininho

Peter Pan e Wendy é o novo live-action da Disney e leva as telinhas uma releitura da clássica história. Essa nova adaptação, contudo, esquece do destino triste da Sininho, tal qual a animação da Casa do Mickey.

O filme ainda não se atreve a trazer à luz um dos pontos mais sombrios da trama do conto de fadas original. É uma reviravolta tão sombria que até Steven Spielberg a contornou em seu filme Hook: A Volta do Capitão Gancho.

Em uma história familiar sobre aventuras e luta contra piratas, há realmente algum espaço para incluir a morte de uma das personagens da Terra do Nunca, especialmente uma tão notável como Sininho?

Na maravilhosa aventura do garoto que nunca cresceu, a amiguinha do herói realmente some na história original de J.M. Barrie.

Muitos contos de fadas (especialmente das princesas) tinham finais assustadores que a Disney evitou, incluindo Peter Pan.

Peter Pan & Wendy

Fim trágico da Sininho

Na história de J.M. Barrie, Wendy, Michael e John Darling voltam para casa com os Garotos Perdidos, que o Sr. e a Sra. Darling adotam, como na última adaptação de Lowery.

Com o passar do tempo, todos eles começam a crescer e esquecer sua aventura, com Wendy e Michael sendo os únicos determinados a se lembrar. A questão, no entanto, é que Peter também esquece com o passar do tempo.

No livro de Barrie, é revelado que Pan esquece seu suposto inimigo Capitão Gancho porque “eu os esqueço depois de matá-los”. Sininho recebe o mesmo tratamento, no entanto, porque quando Wendy expressa sua empolgação em se reunir com a fada, o nome não é reconhecido por Peter.

“Há muitas delas”, diz ele. “Espero que ela não exista mais.” Wendy, embora chocada com a notícia, aceita isso. “Eu espero que ele esteja certo, pois as fadas não vivem muito, mas elas são tão pequenas que um curto período de tempo parece um bom tempo para elas.”

Peter Pan e Wendy já está disponível no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.