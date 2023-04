Peter Pan e Wendy já está no Disney+ e os críticos estão amando

Peter Pan e Wendy, filme live-action do Disney+ baseado nos personagens de Peter Pan, já está disponível na plataforma de streaming. As críticas já estão sendo publicadas e estão, em maioria, positivas.

Michael Phillips, do Chicago Tribune, escreveu: “É um equilíbrio delicado, mantendo as fantasias e medos de infância enquanto vai para o tipo certo de humor e ação”.

Ben Travis, da Empire: “A segunda reimaginação de David Lowery na Disney é artisticamente construída e cheia de ideias interessantes. Mas para um filme sobre a energia e a imaginação da juventude, muitas vezes parece preso em sua própria cabeça”.

Lovia Gyarkye, do Hollywood Reporter, disse: “Esta versão do conto de fadas fundamenta a melancolia fundamental do conto original com histórias de fundo empáticas e toma o cuidado de remediar o racismo aberto e o sexismo latente do original”.

Robbie Collin, do Daily Telegraph, escreveu: “Pode acabar sendo o filme infantil mais bonito e comovente do ano”.

Peter Pan & Wendy

O filme apresenta Wendy Darling, uma jovem com medo de deixar sua casa de infância para trás, que conhece Peter Pan, um menino que se recusa a crescer.

Ao lado de seus irmãos e uma pequena fada, Tinker Bell, ela viaja com Peter para o mundo mágico da Terra do Nunca. Lá, ela encontra um capitão pirata do mal, Capitão Gancho, e embarca em uma aventura emocionante e perigosa que mudará sua vida para sempre.

O elenco traz Jude Law como Capitão Gancho, Alexander Molony como Peter Pan, Ever Anderson como Wendy Darling, Yara Shahidi como Tinkerbell, Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering, Jacobi Jupe, Molly Parker, Alan Tudyk e Jim Gaffigan.

O roteiro de Peter Pan e Wendy foi escrito por David Lowery e Toby Halbrooks. A direção ficou a cargo de David Lowery (A Lenda do Cavaleiro Verde).

Peter Pan e Wendy já está disponível no Disney+.

