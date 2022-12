Pinóquio da Netflix nem estreou e já supera o da Disney

O filme Pinóquio de Guillermo del Toro, da Netflix, é um dos mais aguardados do ano, e as primeiras reações dos críticos já foram lançadas, bem como a pontuação no Rotten Tomatoes.

“Guillermo del Toro reinventa o conto clássico da marionete de madeira que é magicamente trazida à vida para consertar o coração de um entalhador de madeira chamado Gepeto. Este extravagante filme em stop-motion dirigido por Guillermo Del Toro e Mark Gustafson segue as aventuras travessas e desobedientes de Pinóquio em sua busca por um lugar no mundo”, diz a sinopse.

O elenco de vozes conta com Ewan McGregor, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Jon Turturro, Christoph Waltz, Tim Blake Nelson e Ron Pearlman.

Revelamos abaixo a disparidade de críticas entre as versões recentes de Pinóquio, comparando o filme da Disney e o da Netflix.

Pinóquio é um filme de animação stop-motion

Filme está sendo muito elogiado pela crítica

O longa-metragem que vai contar uma nova história do clássico conto da Disney está sendo muito elogiado pelos críticos e público.

Até o momento, o filme conta com 96% de aprovação dos críticos, superando em 28% a versão em live-action da Disney, dirigida por Robert Zemeckis. O filme do Disney+ está com 68% de aprovação.

Quando se trata da pontuação do público do Rotten Tomatoes, a disparidade é tão grande quanto. O público deu à versão de Guillermo del Toro/Netflix de Pinóquio uma pontuação de 92% até agora,

enquanto o Pinóquio de Zemeckis/Disney recebeu apenas 29% de aprovação, 63 pontos abaixo.

Parece que a releitura de Guillermo de Toro realmente é melhor que a obra pasteurizada da Disney, que basicamente reconta os eventos da clássica animação.

O filme Pinóquio por Guillermo Del Toro estreia em 9 de dezembro, na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.