Por que 65 – Ameaça Pré-Histórica é importante demais para flopar

Com Adam Driver no papel principal, 65 – Ameaça Pré-Histórica tem decepcionado nas bilheterias. Produzido com um orçamento de 45 milhões de dólares, o longa (pelo menos até o momento) falhou em recuperar o investimento do estúdio, faturando somente 23 milhões. Porém, esse filme de ficção científica é importante demais para flopar desse jeito.

“Após um acidente catastrófico em um planeta desconhecido, o piloto Mills rapidamente descobre que, na verdade, está preso na Terra… 65 milhões de anos atrás”, diz a sinopse oficial de 65 – Ameaça Pré-Histórica.

Continua depois da publicidade

Liderado por Adam Driver (Star Wars), o elenco de 65 – Ameaça Pré-Histórica conta também com Ariana Greenblatt, a jovem Gamora dos filmes da Marvel.

Mostramos abaixo porque, de acordo com o site ScreenRant, 65 – Ameaça Pré-Histórica é importante demais para flopar.

65 – Ameaça Pré-Histórica é muito importante para o estado atual de Hollywood

De acordo com o site ScreenRant, 65 – Ameaça Pré-Histórica não deveria ter fracassado nas bilheterias. Afinal de contas, o longa representa um importante “recado” para a perspectiva atual de Hollywood.

Atualmente, os filmes que mais se destacam nas bilheterias vêm de propriedades intelectuais já existentes (como HQs e livros, por exemplo). Nesse cenário, 65 – Ameaça Pré-Histórica se destaca por seu próprio mérito.

Você não precisa assistir 5 filmes anteriores para entender a trama de 65 – Ameaça Pré-Histórica, já que o longa traz uma trama completa, com início, meio e fim, algo raro entre os blockbusters atuais de Hollywood.

Hoje em dia, muitos estúdios não se arriscam com investimentos em filmes que não são “garantia de sucesso” – como os longas da Marvel e da DC, por exemplo. Essa tendência acaba reduzindo a diversidade dos cinemas, principalmente em relação aos filmes de médio/alto orçamento.

65 – Ameaça Pré-Histórica também se destaca por misturar vários gêneros em uma história bastante criativa. O filme é, ao mesmo tempo, um terror de sobrevivência, uma história de aventura, e um drama sobre perda, luto e conexões familiares.

O filme se inspira em sucessos anteriores de ficção científica, como Alien: O Oitavo Passageiro, mas não “copia” nada.

Além disso, sob uma perspectiva diferente da que é adotada na franquia Jurassic World, o longa transforma os dinossauros em criaturas bem mais assustadoras e incontroláveis.

No longa, os dinossauros estão em seu território original, e o protagonista Mills é o verdadeiro invasor.

Os principais estúdios de Hollywood costumam investir centenas de milhões de dólares em projetos que, provavelmente, trarão o investimento de volta. Essa perspectiva deixa pouco espaço para a produção de filmes de médio orçamento (de 40 a 70 milhões de dólares), que não geram lucros expressivos para as empresas.

Se o sucesso de filmes como M3GAN e O Urso do Pó Branco pode ensinar algo à indústria cinematográfica, é que o público sempre se interessa por filmes de médio orçamento com histórias interessantes e originais.

“Correr riscos e usar conceitos diferentes não fará de todo filme de orçamento médio um blockbuster, mas, ao mesmo tempo, Hollywood não pode confiar somente em propriedades intelectuais já estabelecidas quando o público anseia por algo novo e diferente”, avalia o ScreenRant.

Você já pode assistir 65 – Ameaça Pré-Histórica nos cinemas brasileiros.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.