Recentemente, a Marvel anunciou a volta de Liv Tyler – a intérprete de Betty Ross – ao MCU. Com o anúncio, os fãs da franquia confirmaram uma teoria há muito sugerida nas redes sociais: Capitão América 4, que chega aos cinemas em 2024, é basicamente uma continuação de O Incrível Hulk.

Um dos lançamentos mais aguardados das próximas fases da Marvel nos cinemas, Capitão América: Nova Ordem Mundial será o 34º filme do MCU.

O longa trará Sam Wilson (Anthony Mackie) como o novo Capitão América. Além de Liv Tyler (O Senhor dos Anéis), o filme conta com os reforços de Harrison Ford (Indiana Jones), Tim Blake Nelson (Watchmen), Shira Haas (Nada Ortodoxa) e Xosha Roquemore (Atlanta).

Mostramos abaixo por que Capitão América 4 é basicamente O Incrível Hulk 2, de acordo com uma matéria do site ScreenRant.

Capitão América 4 é continuação de O Incrível Hulk

Lançado em 2008 – quando o MCU ainda estava em construção – O Incrível Hulk é um filme ‘esquecido’ da Marvel.

Devido à continuidade atual da franquia, vários elementos do longa nunca foram utilizados no MCU. Apesar do retorno de Thunderbolt Ross em Capitão América: Guerra Civil, e do Abominação no filme Shang-Chi e na série Mulher-Hulk, a trama do filme é largamente ignorada pelos outros projetos da Marvel.

Afinal de contas, até mesmo o intérprete do protagonista foi trocado. Em O Incrível Hulk, Bruce Banner é interpretado por Edward Norton, e nos outros filmes do MCU, o personagem é vivido por Mark Ruffalo.

Dito isso, o anúncio de detalhes importantes sobre Capitão América: Nova Ordem Mundial prova algo importante: o filme será, basicamente, uma continuação secreta de O Incrível Hulk.

A Marvel já confirmou o retorno de 3 personagens de O Incrível Hulk em Capitão América 4: Samuel Sterns, Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross e Betty Ross.

Interpretado por Tim Blake Nelson, Samuel Sterns também é conhecido como “O Líder”. Em O Incrível Hulk, ele tenta ajudar Bruce Banner a encontrar uma “cura” para a condição que o transforma no Hulk.

O general Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross também retorna em Capitão América 4, mas com um visual bem diferente. William Hurt, o intérprete original do personagem, faleceu em 2022.

Após o falecimento do astro, Harrison Ford, de Indiana Jones e Blade Runner, foi escolhido como o ‘novo Thunderbolt’.

Por fim, na última semana, a Marvel confirmou também a escalação de Liv Tyler em Capitão América 4. No filme, a atriz retorna como Betty Ross, a filha do general Ross e um dos maiores interesses românticos do Hulk.

Levando em conta a escalação destes atores, não é difícil concluir que a história de Capitão América 4 será intimamente ligada à trama de O Incrível Hulk.

Primeiramente, o MCU já confirmou que Thunderbolt Ross é o novo presidente dos Estados Unidos. Por isso, ele deve bater de frente com o novo Capitão América, interpretado por Sam Wilson.

Já na trama do “Líder”, Capitão América: Nova Ordem Mundial pode apresentar ao público o alter-ego de Samuel Sterns que existe apenas nas HQs da Marvel.

No final do longa de 2008, vale lembrar, Sterns é exposto a uma amostra do sangue de Bruce Banner, o que causa uma mutação em seu cérebro.

O papel de Betty Ross, por sua vez, continua envolto em mistério. Ainda não se sabe, exatamente, como a personagem de Liv Tyler poderá influenciar a trama do longa.

Capitão América: Nova Ordem Mundial estreia nos cinemas em 2024. Enquanto isso, você pode conferir todos os filmes do MCU no Disney+.

