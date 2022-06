Por que Doutor Estranho 2 fica melhor se você ver de novo

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chegou, finalmente, ao catálogo do Disney+.

Para quem ainda não assistiu, é uma ótima oportunidade. Mas para quem já assistiu no cinema, também é válido assistir de novo.

Em uma nova matéria, o Comic Book Resources apontou que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é o tipo de filme que fica melhor quando você assiste pela segunda vez.

Isso porque, inicialmente, o longa-metragem dividiu opiniões entre os fãs, que estavam com altíssimas expectativas.

Vale a pena assistir pela segunda vez

Algumas escolhas criativas causaram estranhamento, e é possível entender o motivo. No entanto, com o “hype” controlado, é possível aproveitar mais coisas em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

Ao contrário do que se esperava, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) não é bem um crossover gigantesco do MCU, e simplesmente uma produção com assinatura do diretor Sam Raimi.

A produção pode ser apreciada dessa maneira, principalmente se você for um fã de Sam Raimi. O diretor é conhecido pela mistura de gêneros, principalmente de terror com comédia.

Isso não quer dizer, é claro, que alguém esteja errado por não gostar do longa-metragem. Também existem vários problemas no projeto e, para algumas pessoas, eles podem ser incômodos ao ponto de não melhorarem quando se assiste uma segunda vez, ou mesmo uma terceira ou quarta.

De qualquer forma, o MCU continua, e em breve as pessoas voltarão as suas atenções para Thor: Amor e Trovão (Thor 4).

Quanto a Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), está agora disponível pelo Disney+.

