Por que Guardiões da Galáxia 3 é tão importante para o futuro do MCU

De acordo com os trailers de Guardiões da Galáxia 3 e algumas teorias compartilhadas por fãs da Marvel nas redes sociais, o filme de James Gunn é extremamente importante para o futuro do MCU. Afinal, ele deve introduzir personagens e conceitos que têm tudo para agitar a trama corrente no universo compartilhado.

“Em Guardiões da Galáxia Vol. 3, nosso amado grupo de desajustados está se estabelecendo na vida em Lugarnenhum. Mas não demora muito para que suas vidas sejam viradas de cabeça para baixo pelos ecos do passado turbulento de Rocket”, diz a sinopse do filme.

Toda a equipe original dos Guardiões retorna no novo filme: Peter Quill (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Drax (Dave Bautista), Rocket (Bradley Cooper), Groot (Vin Diesel), Mantis (Pom Klementieff) e Nebula (Karen Gillan).

Mostramos abaixo porque Guardiões da Galáxia 3 é muito importante para o futuro do MCU nos cinemas; confira! (via ScreenRant)

O que Guardiões da Galáxia 3 representa para o futuro do MCU?

Guardiões da Galáxia 3 é a aventura final do time titular. Mesmo assim, o longa é vital para o futuro do MCU, principalmente pela introdução de dois personagens muito importantes.

São eles: Adam Warlock (interpretado por Will Poulter) e o Alto Evolucionário (vivido por Chukwudi Iwuji).

Para quem não se lembra, a criação de Adam Warlock é sugerida na cena pós-créditos de Guardiões da Galáxia 2. No filme, a vilã Ayesha cria esse ser justamente para se vingar da equipe de Peter Quill.

Já nas HQs da Marvel, Adam Warlock – cujo nome original é apenas “Ele” – é uma entidade cósmica criada artificialmente na Terra, aprimorada geneticamente para se tornar o “próximo passo” da evolução da humanidade.

Rebelando-se contra seus criadores, Ele embarca em uma longa jornada pelo cosmos. Eventualmente, se conhece o Alto Evolucionário, um ser misterioso e sábio que dá a ele o apelido de Warlock.

O personagem também dá a Warlock a Joia da Alma. Com isso, o personagem ganha o poder de capturar as almas de outros seres. Quando ele volta à Contra-Terra, também recebe o nome de Adam.

Com o passar do tempo, Adam Warlock se torna um herói conhecido em todo o universo, protegendo o cosmos contra as ameaças de vilões como Thanos e Magus. Em dado momento, ele também se junta ao time dos Guardiões da Galáxia, atuando como especialista em magia e ocultismo.

Dado seu enorme nível de poder e importância nas HQs da Marvel, tudo indica que Adam Warlock será essencial para o futuro do MCU.

O Alto Evolucionário, por sua vez, deve assumir um papel essencial na introdução dos Mutantes no MCU.

Nos quadrinhos da Marvel, o personagem é um cientista cujo nome real é Herbert Edgar Wyndham. Ele se torna obcecado com o processo natural de evolução na Terra, prevendo assim a iminente emergência dos Mutantes.

Os experimentos do personagem, nas HQs, também resultam – mesmo que sem intenção – no nascimento dos poderes da Feiticeira Escarlate e do seu irmão Pietro.

Como a série Ms. Marvel já confirmou, Mutantes existem no MCU, a introdução do Alto Evolucionário deve tornar a chegada dos X-Men cada vez mais próxima.

Guardiões da Galáxia 3 estreia nos cinemas em 4 de maio de 2023. Os outros filmes da Marvel estão no Disney+.

