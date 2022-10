Por que o capacete do Senhor Destino desaparece em Adão Negro? O que isso significa

Alerta de spoiler

No final de Adão Negro, o super-herói Sr. Destino morre, deixando seu capacete para trás. Porém, o objeto, que era a fonte do poder mágico do personagem, evapora e desaparece logo em seguida.

Kent Nelson é um feiticeiro e fundador da Sociedade da Justiça, o time que recebe de Amanda Waller, a missão de derrotar o Adão Negro no filme.

Usando seus poderes, Nelson descobre que a única forma de derrotar o demônio Sabbac é se sacrificando, deixando seu capacete para o Gavião Negro usar antes que desapareça.

O significado para o desaparecimento do artefato fica um pouco vago na cena, mas cruzando informações dos quadrinhos com as do filme, podemos entender melhor as regras que cercam o capacete do Senhor Destino.

No início do filme, Ciclone e Esmaga Átomo estão conversando sobre o capacete do herói, e um dos pontos mencionados é que o artefato consegue escolher quem é capaz de tocá-lo.

Fato que é confirmado após a morte de Destino, quando, antes de desaparecer, o capacete permite que o Gavião Negro use seus poderes.

Diferente de outros artefatos mágicos, como o Mjolnir do Thor, que medem o caráter e dignidade do usuário, o critério usado pelo capacete do Sr. Destino não fica claro em Adão Negro.

Isso deixa algumas questões em aberto: Por que o Gavião Negro conseguiu usá-lo? Para onde o capacete foi? Teremos um próximo Sr. Destino?

Entenda o desaparecimento do capacete do Senhor Destino

Nos quadrinhos, o capacete do Senhor Destino não é apenas um objeto, ele tem vontade própria. O artefato é habitado por uma entidade cósmica chamada Nabu, o Lorde da Ordem, que concede os poderes do Senhor Destino.

Kent Nelson foi escolhido como um campeão de Nabu, sendo treinado pela divindade para se tornar um mestre feiticeiro.

Mais do que simplesmente um objeto mágico que possui critérios que devem ser seguidos pelo usuário, apenas pessoas que Nabu permite, conseguem usar o capacete. O deus escolhe alguém que consiga realizar sua vontade da melhor forma.

Mesmo que Nabu não tenha sua existência confirmada em Adão Negro, o filme não desenvolve a origem do Senhor Destino, então podemos assumir que o seus poderes funcionem da mesma forma, tanto no cinema quanto nos quadrinhos.

Pensando nisso, o artefato pode desaparecido simplesmente por não ter nenhum candidato relevante para Nabu em Kahndaq após a morte de seu antigo campeão.

O deus deve ter teletransportado o capacete para um lugar onde estaria seguro ou para buscar o sucessor de Nelson.

A entidade não teve problema com o Gavião Negro usando seu poder por um curto período, mas o desaparecimento do objeto mostra que outra pessoa está destinada à ser próximo Senhor Destino.

Mas quem será esse sucessor? Bem, existem várias opções. Nos quadrinhos, muitos personagens já assumiram o manto do feiticeiro, por exemplo: Eric e Linda Strauss, Jared Stevens, Khalid Nassour, entre outros.

Qualquer um deles pode ser introduzido no DCEU facilmente, se tornando uma versão mais permanente do herói apresentado em Adão Negro.

Adão Negro está em cartaz nos cinemas.

Sobre o autor Gabriel Soldeira