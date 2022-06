Por que Valquíria é “rei” em Thor 4? Atriz explica

Tessa Thompson volta ao seu papel como Valquíria em Thor: Amor e Trovão, mas desta vez como rei.

Por ela ser mulher, o título de rei está causando grande confusão entre os fãs, e a atriz explicou brevemente em entrevista recente ao Screen Rant, afirmando que foi engraçado ver as reações quanto ao gênero da palavra.

“É engraçado, porque eu vi algumas coisas na internet de pessoas muito confusas. Eles falaram coisas como, ‘Rei? Mas ela é uma mulher!’, algumas pessoas se empolgaram. Mas realmente tinha a ver com o fato de que Thor seria rei. Isso era o que ele teria assumido, mas ele não queria fazer o trabalho.”

“Então, ela ainda é uma mulher, mas ela é o rei. E eu realmente gostei disso, porque gênero é meio que uma construção de qualquer maneira. Acho legal.”, conclui Tessa Thompson sobre o novo título de Valquíria como Rei de Asgard, que ela confessa ter sido algo muito divertido.

“É divertido ser rei! Valquíria realmente adora ser rei, principalmente, mas ela odeia papelada e não gosta de reuniões. Acho que, ao longo do filme, ela terá que descobrir que tipo de rei ela quer ser. E a verdade é que isso tem menos a ver com o trabalho administrativo e mais com o que você transmite ao seu pessoal no espírito de Asgard. E que ela entende isso em sua pele; ela passou milhares de anos protegendo Asgard como uma guerreira. É incrível para ela poder relaxar e vestir um terno de três peças e sair com seu povo”.

Mais sobre Thor 4

O elenco de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) conta com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Russell Crowe e Tessa Thompson.

O novo filme da franquia, além disso, pode ser um dos mais curtos da Marvel, após sua suposta duração ter sido revelada.

“Thor: Amor e Trovão”, da Marvel Studios, encontra o Deus do Trovão numa jornada diferente de tudo o que já enfrentou – a procura pela paz interior. Mas a reforma de Thor é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que procura a extinção dos deuses.

Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da Rei Valquíria, de Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – empunha inexplicavelmente o seu martelo mágico, Mjolnir, e se intitula a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam numa angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

