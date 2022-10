Primeira armadura do Homem de Ferro no MCU é melhor do que você pensa

A armadura do Homem de Ferro é um dos visuais mais icônicos do Universo Cinematográfico Marvel. Mas ela surgiu como um verdadeiro milagre cinematográfico.

O filme de origem de super-herói dirigido por Jon Favreau teve um sucesso retumbante e até conseguiu duas indicações ao Oscar em categorias técnicas.

Mais importante, Robert Downey Jr. acabou sendo a combinação perfeita para Tony Stark, e o traje do Homem de Ferro foi um grande acerto.

Robert Downey Jr. agora é sinônimo de Tony Stark e Homem de Ferro, mas a Marvel inicialmente não queria escalar Robert Downey Jr. por causa do passado escandaloso do ator.

Um ator diferente assumindo o papel do Homem de Ferro do MCU é um exercício de pensamento incrível por si só, mas outro detalhe incrível é como o traje vermelho e dourado do Homem de Ferro foi projetado e criado para o filme.

Armadura foi criada antes de Robert Downey Jr. ser escalado

De acordo com um extra em Homem de Ferro, uma quantidade não insignificante do trabalho já havia sido concluída antes que alguém tivesse uma ideia de quem poderia estar interpretando Tony Stark/Homem de Ferro.

Fazer a maior parte do trabalho de design para o traje parece mais confuso do que por que as armaduras do MCU do Homem de Ferro ficaram mais fracas em vez de mais fortes.

No entanto, de acordo com o supervisor de efeitos visuais, Shane Patrick Mahan, foi exatamente assim que o processo aconteceu com as equipes de design, conceito e efeitos práticos.

Não apenas já existiam ideias de design quando as equipes de efeitos práticos foram trazidas, mas Mahan observa que ” o grande desafio foi o fato de não terem escalado ninguém para ser o Homem de Ferro” naquele momento.

Dado o quão boa a armadura acabou ficando, isso parece um pequeno milagre. Os uniformes (ou armaduras) tendem a ficarem boas ou ruins dependendo de quem está vestindo.

Robert Downey Jr. se encaixou perfeitamente, sendo isso por si só uma grande conquista. É mais uma prova do design incrível a armadura.

