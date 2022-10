Verdadeira e trágica origem do Homem de Ferro é revelada pela Marvel

A origem do Homem de Ferro é bastante conhecida pelos fãs da Marvel, mas a editora optou por reestruturar essa história em recentes quadrinhos.

Enquanto a história de origem do Homem de Ferro geralmente está ligada à sua captura e prisão por terroristas, a Marvel explica brilhantemente que a razão pela qual Tony Stark continua construindo máquinas cada vez mais avançadas está tragicamente ligada à morte de seus pais.

O Homem de Ferro é um dos personagens mais complexos da Marvel. Normalmente, as histórias de origem dos super-heróis explicam como eles receberam seus poderes e o que eles decidem fazer com eles, mas o “superpoder” de Tony é construir armas realmente boas, então sua própria história de origem tem que explicar por que ele faz isso.

O conto clássico de suas origens é que, após a morte de Howard e Maria Stark em um acidente de carro, Tony herda a empresa de seu pai. Enquanto supervisiona uma fábrica em um país estrangeiro, Tony é sequestrado por terroristas locais que tentam forçá-lo a construir armas para eles.

Em vez disso, ele cria uma poderosa armadura e escapa. Depois de voltar para casa, motivado por sua experiência traumática como prisioneiro em uma zona de guerra, Tony decide melhorar a armadura e usá-la para se tornar um herói, o Homem de Ferro.

No entanto, Tony Stark não é simplesmente um ” gênio, bilionário, playboy, filantropo” e um super-herói, ele é um homem com muitas obsessões e vícios, incluindo a construção de máquinas.

Origem trágica do Homem de Ferro

Em AXE: Avengers #1, de Kieron Gillen, Federico Vicentini e Dean White, essas obsessões são explicadas dando um novo significado à morte dos pais de Tony.

Ao tentar se infiltrar no corpo do Progenitor, o Celestial que ele ressuscitou e está prestes a destruir a Terra, Tony é capturado pelo sistema de defesa da criatura e forçado a reviver seus momentos mais traumáticos, incluindo o acidente de carro que matou seus pais.

No entanto, o escrutínio do Celestial também revela que a obsessão de Tony com a construção de máquinas nasce do fato de que seus pais morreram por causa de uma máquina defeituosa – seu carro.

Esta nova reviravolta nas motivações do Homem de Ferro é talvez uma das melhores tomadas sobre suas origens vistas até agora.

Ao longo dos anos, Tony tentou entender a morte de seus pais de várias maneiras: imaginando que eles foram assassinados ou que fingiram suas mortes. No entanto, a verdade que ele veio a aceitar é que não havia um significado mais profundo para a morte dos Stark, foi apenas um acidente de carro.

Como o Celestial aponta, eles morreram porque uma máquina falhou com eles. É por isso que Tony está obcecado em construir máquinas melhores: ele acredita que, se trabalhar duro o suficiente, ninguém precisa morrer em outro acidente de carro. Esta é a razão pela qual ele faz o que faz, porque criou o Homem de Ferro.

No entanto, há um lado sombrio nesse sentimento justo. Tony se transformou em uma máquina, representada pelo Homem de Ferro, então ele é sujeito de sua própria atitude perfeccionista, o que significa que ele sempre se sentirá inseguro e decepcionado consigo mesmo.

