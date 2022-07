Capitão América admite o que pensa da armadura do Homem de Ferro

Em Captain America: Sentinel of Liberty #1, Capitão América admite o que realmente acha da armadura do Homem de Ferro.

Curiosamente, o seu pensamento pode surpreendê-lo. Na história em quadrinhos, Capitão América comenta sobre ter que representar o símbolo do seu país.

É uma pressão enorme, mas ele ainda prefere isso do que ter que criar um símbolo próprio do zero e mantê-lo.

Capitão América expressa que respeita muito aqueles que tiveram que criar as suas próprias armaduras e moldar as suas habilidades, em uma óbvia referência ao seu companheiro dos Vingadores, Tony Stark, o Homem de Ferro.

“Aqueles que me seguiram não tiveram o benefício de contar com o soro do Dr. Erskine. Então, eles se protegeram em armaduras.”

“Tecnologia e símbolos criados por eles mesmos. Eles tiveram que trabalhar nisso. Forjar algo novo e esperar por Deus que durasse”, diz o Capitão América.

O respeito entre Capitão América e Homem de Ferro

Capitão América e Homem de Ferro são personagens que pensam de maneira diferente sobre muitas coisas.

Até por causa disso, eles já se desentenderam várias vezes ao longo dos anos no Universo Marvel. No entanto, ao mesmo tempo, eles também se respeitam muito, mesmo que nem sempre admitam isso um para o outro.

Captain America: Sentinel of Liberty #1, da Marvel, já está à venda nos Estados Unidos.

