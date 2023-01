Primeiras fotos de Pânico 6 mostram retorno de Hayden Panettiere

Pânico 6 ganhou novas imagens e uma delas mostra o retorno de Hayden Panetierre como Kirby Reed, uma das personagens mais queridas de Pânico 4. Pelo jeito, ela se junta à nova gangue em Nova York.

Reed foi vista pela última vez se contorcendo em uma poça de seu próprio sangue depois de ser esfaqueada pelo vilão de Rory Culkin, Charlie Walker, no quarto filme da franquia. Desde então, ela não deu as caras.

“Ela percorreu um longo caminho desde então”, diz Panettiere sobre Kirby à EW. “O que aconteceu com ela obviamente impactou sua vida, e isso a envia em uma certa direção, mas ela ainda é a mesma velha Kirby. Ela está apenas um pouco mais velha, um pouco mais sábia, mas tão direta, e sarcástica, e todas essas coisas boas.”

A atriz admite que foi um pouco estranho entrar em uma situação em que ela era ao mesmo tempo uma veterana da franquia e uma novata para a atual configuração da série de filmes.

“Sim, eu me senti um pouco como forasteira. É verdade. Eu senti um pouco como se eu tivesse que encontrar o meu caminho de volta para o novo grupo, porque essa equipe tinha feito o filme anterior. Mas todos eles foram tão acolhedores. Foi interessante, eles me tornaram parte da família deles da qual eu já fazia parte. Então foi como se uma tia distante voltasse!”.

Veja as fotos do filme, abaixo.

Mais sobre Pânico 6

A franquia Pânico foi revitalizada com o quinto filme, lançado no início desse ano, e que contou com parte do elenco original e novos atores para estrelar a saga.

“O terror acompanhará os quatro sobreviventes do recente massacre de Ghostface, Sam, Tara, Chad e Mindy, que decidem se mudar de Woodsboro para recomeçar em uma nova cidade. No entanto, em pouco tempo, eles se tornam alvo de um novo serial killer mascarado”, diz a sinopse do novo filme.

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett irão dirigir o filme. O elenco conta com Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Goodin, Jenna Ortega Hayden Panettiere, Dermot Mulroney, Josh Segarra, Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda, Courteney Cox, Samara Weaving e Tony Revolori.

Pânico 6 estreia em 9 de março de 2023 nos cinemas.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.