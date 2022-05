Produtor alerta que Doutor Estranho 2 deixará fãs de “coração partido”

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chegou aos cinemas e fãs poderão finalmente ver a nova aventura do Mago Supremo da Marvel. O produtor Mitch Bell, no entanto, alertou que o longa-metragem deixará fãs de coração partido.

Bell falou especificamente sobre Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate no filme, que dá continuidade aos eventos de WandaVision.

‎”Wanda sempre foi uma personagem enorme, e as pessoas amam Lizzie como Wanda, mas ‎‎WandaVision‎‎ a expandiu. Isso a tornou mais uma personagem real”, disse o coprodutor ao ‎‎Los Angeles Times‎‎. “Os fãs estavam animados em vê-la e para onde ela vai depois disso”‎.

‎Bell acrescentou que o Marvel Studios de Kevin Feige quer ter “coração e humor nos filmes”, mas, ao mesmo tempo, “Você quer ter certeza de que as pessoas riem, e você quer ter certeza de que as pessoas se divertem muito. Adicionar o aspecto de luto dele apenas significa mais emoções. … Isso torna os fãs mais ligados aos personagens. … Eles vão ficar com o coração partido por algumas coisas neste filme”.

‎Tendo assistido Doutor Estranho 2, posso afirmar que Bell não exagerou em suas declarações.

Mais sobre Doutor Estranho 2

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha. O filme tem conquistado boas críticas.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

O elenco conta com Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Rachel McAdams e Michael Stuhlbarg.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) já está em exibição nos cinemas.