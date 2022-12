Produtor de Piratas do Caribe responde se Johnny Depp vai voltar

A franquia Piratas do Caribe é uma das mais famosas do cinema, e eternizou o capitão Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp. Um dos principais produtores da saga respondeu se o astro poderia retornar ao papel.

Com o cancelamento do reboot que teria Margot Robbie no papel principal, Piratas do Caribe 6 pode realmente acontecer.

Continua depois da publicidade

O produtor Jerry Bruckheimer comentou se há chances para Depp retornar ao papel depois de anos longe da saga e sem um novo filme (via ScreenRant).

Sem revelar detalhes, Bruckheimer apenas comentou que a Disney ainda está trabalhando em uma forma de fazer o sexto longa.

“Ainda estamos trabalhando nisso. Nada é definitivo ainda, mas continuamos a dar pequenos passos em direção a um roteiro”, disse ele.

Piratas do Caribe 6 é realmente possível?

O final de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar (Piratas do Caribe 5) deixou a porta aberta para o sexto filme acontecer.

No entanto, o desenvolvimento estagnou, e um reboot com Margot Robbie começou a ser desenvolvido. Porém, a Disney não pareceu tão interessada.

Depois da vitória de Depp contra Amber Heard no tribunal, com o astro tentando limpar seu nome, a Disney parece ter ligado um alerta para trazer o ator de volta.

Mas o desenvolvimento é mais lento do que o habitual, embora Depp não tenha tantos projetos para estrelar ultimamente. Porém, caso haja outro filme, é bem possível que volte a focar e concluir totalmente a história de amor entre Will e Elizabeth.

A franquia Piratas do Caribe está disponível no Disney+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.